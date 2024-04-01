Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о своем отношении к знаменитой стычке с Зинедином Зиданом.

Инцидент произошел на 110-й минуте финала ЧМ-2006.

Зидан после оскорбительных слов ударил Матерацци головой в грудь.

Француза удалили в последнем матче в его профессиональной карьере.

Итальянцы выиграли турнир, победив в серии пенальти.

«Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться.

В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру.

Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят. С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – заявил Матерацци.