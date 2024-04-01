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    Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006

    Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о своем отношении к знаменитой стычке с Зинедином Зиданом.

    • Инцидент произошел на 110-й минуте финала ЧМ-2006.
    • Зидан после оскорбительных слов ударил Матерацци головой в грудь.
    • Француза удалили в последнем матче в его профессиональной карьере.
    • Итальянцы выиграли турнир, победив в серии пенальти.

    «Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться.

    В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру.

    Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят. С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – заявил Матерацци.

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    Источник: The Times

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    01.04.2024 17:09
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1711982052
    Идиот Матерацци.
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    Боров мясной
    1711997674
    Получилось нормально для итальянцев, все средства хороши для достижения цели.
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    zigbert
    1712045077
    Хорошо что осознает свою вину. Этот эпизод так и остался черным пятном в карьере Матерацци.
    Ответить
    RusUltras
    1712333688
    Мало кто помнит, что он защитник года в Италии в 2007 году, помнят финал ЧМ. Помнят эту мерзкую провокацию, помнят Матерацци, как мерзкого упыря. От этого не отмыться. Живи с этим, Марко, и сожалей до конца своих дней
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