Матерацци назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, какого тренера считает лучшим в своей профессиональной карьере.

«Несомненно, это Моуринью. Хотя сначала мне было нелегко работать с ним. Я привык быть важным, быть капитаном, но с приходом Моуринью я начал терять авторитет.

Тем не менее Жозе был честен со мной с самого начала, когда сказал, что я буду менее вовлечен. Жаль, что мы не встретились раньше», – заявил Матерацци.