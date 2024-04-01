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    Матерацци назвал лучшего тренера в своей карьере

    Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, какого тренера считает лучшим в своей профессиональной карьере.

    «Несомненно, это Моуринью. Хотя сначала мне было нелегко работать с ним. Я привык быть важным, быть капитаном, но с приходом Моуринью я начал терять авторитет.

    Тем не менее Жозе был честен со мной с самого начала, когда сказал, что я буду менее вовлечен. Жаль, что мы не встретились раньше», – заявил Матерацци.

    • Моуринью работал с защитником в «Интере».
    • Они выиграли требл в сезоне-2009/10.
    • В 2010 году португалец ушел в «Реал».

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    Источник: The Times

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    01.04.2024 18:51
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