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  • Матерацци: «Моуринью был мне отцом, другом, братом. Буду благодарен ему до конца жизни»

Матерацци: «Моуринью был мне отцом, другом, братом. Буду благодарен ему до конца жизни»

5 апреля 2020, 12:51
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Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил время работы с ныне главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вместе они брали Лигу чемпионов.

«Моуринью был мне отцом, другом, братом. В раздевалке он мог порвать нас, когда устраивал разнос. Он знал, на какие кнопки надо нажимать. Вы все видели результат «Интера» под его руководством. Буду благодарен Моуринью до конца жизни. Он обещал Лигу чемпионов и сдержал обещание», – сказал Матерацци.

  • Моуринью плакал, когда покидал «Интер».
  • При португальце миланцы дважды взяли Серию А.
  • Матерацци закончил карьеру в 2015 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Матерацци Марко Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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JTherry
1586083756
Моуринью был мне отцом, другом... бОратом)
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