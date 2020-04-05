Матерацци: «Моуринью был мне отцом, другом, братом. Буду благодарен ему до конца жизни»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил время работы с ныне главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вместе они брали Лигу чемпионов.

«Моуринью был мне отцом, другом, братом. В раздевалке он мог порвать нас, когда устраивал разнос. Он знал, на какие кнопки надо нажимать. Вы все видели результат «Интера» под его руководством. Буду благодарен Моуринью до конца жизни. Он обещал Лигу чемпионов и сдержал обещание», – сказал Матерацци.