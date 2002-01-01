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    Матерацци: «Моуринью был мне отцом, другом, братом. Буду благодарен ему до конца жизни»

    Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил время работы с ныне главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Вместе они брали Лигу чемпионов.

    «Моуринью был мне отцом, другом, братом. В раздевалке он мог порвать нас, когда устраивал разнос. Он знал, на какие кнопки надо нажимать. Вы все видели результат «Интера» под его руководством. Буду благодарен Моуринью до конца жизни. Он обещал Лигу чемпионов и сдержал обещание», – сказал Матерацци.

    • Моуринью плакал, когда покидал «Интер».
    • При португальце миланцы дважды взяли Серию А.
    • Матерацци закончил карьеру в 2015 году.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1179

      FRZZ 1 час назад

      Увы, бывшие заслуги забываются быстро, такова жизнь...

      0
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      Рейтинг: +4097

      JTherry 2 часа назад

      Моуринью был мне отцом, другом... бОратом)

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