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    Матерацци – о лучшем защитнике мира: «Выделяется ван Дейк, но назову Рамоса»

    Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Марко Матерации ответил на вопрос о лучшем защитнике мира.

    «В мире есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я всe равно назову Серхио. Здесь вообще не может быть сомнений.

    Он выиграл три последних Лиги чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Как защитник, забил более ста голов за карьеру, некоторые из них были решающими. Он безусловный лидер «Реала» и просто великолепно развитый игрок как технически, так и физически. Не знаю, что ещe нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.

    Серхио называют грязным игроком? Неважно. Он победитель. Их не судят. Я не видел, как Рамос ударил локтем Месси в «класико», но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов, это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается, люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности», – сказал бывший защитник «Интера».

    • В интервью «Чемпионату» 45-летний итальянец также назвал «Зенит» главным клубом России на данный момент и сказал, что следил за «Спартаком» под руководством Массимо Карреры (2016-2018).

    Источник: «Чемпионат»

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