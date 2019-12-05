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  • Ибрагимович: «Ударил Матерацци движением из тхэквондо, отправив его в больницу. Ждал этого момента четыре года»

Ибрагимович: «Ударил Матерацци движением из тхэквондо, отправив его в больницу. Ждал этого момента четыре года»

5 декабря 2019, 18:11
10

Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил защитнику «Интера» Марко Матерацци в 2010 году.

«Я выступал за «Ювентус», мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий наемный убийца, нанес мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер «Юве» Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Я ответил: «Нет, я продолжу игру».

Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане»

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повел в счете 1:0.

В одном из эпизодов второго тайма Матерацци приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил ему: «Я ждал этого момента четыре года», – сказал Ибрагимович.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Милан Матерацци Марко Ибрагимович Златан
Комментарии (10)
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BuenosArgentina
1575558995
какое же ты дерьмо
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ivanthebest
1575560220
Такой злопамятный ретард))
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nemolod
1575563882
Этот Матерацци еще на ЧМ спровоцировал Зидана,оскорбив его мать и тот не стал ждать 4 года,а просто боднул его!
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johnny983
1575564391
Обида разрушает человека, никогда не нужно держать этого в себе, как бы больно тебе не сделали. Но прощать ещё научиться нужно, это не всегда просто, но необходимо.
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rerih
1575565108
матерацци не лучший человек, но цыган тот ещё гавнюк)) все бегал как проститутка из клуба в клуб за титулом ЛЧ, но так и не добился этого...
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DeStar
1575572171
Если я правильный видос посмотрел, летел ногой, но даже не попал, просто столкнулись корпусами) тхэквандист блин)
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Hektor 84
1575582911
Неуловимый мститель. Нет, просто нах ни кому не нужен
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Hektor 84
1575582995
А что же когда они в Интере вместе играли? Зассал подойти
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