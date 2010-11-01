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    Ибрагимович: «Ударил Матерацци движением из тхэквондо, отправив его в больницу. Ждал этого момента четыре года»

    Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил защитнику «Интера» Марко Матерацци в 2010 году.

    «Я выступал за «Ювентус», мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий наемный убийца, нанес мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер «Юве» Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Я ответил: «Нет, я продолжу игру».

    Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане»

    В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повел в счете 1:0.

    В одном из эпизодов второго тайма Матерацци приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил ему: «Я ждал этого момента четыре года», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6969

      ivanthebest 39 минут назад

      Такой злопамятный ретард))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +375

      BuenosArgentina 59 минут назад

      какое же ты дерьмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      elessar arnor 59 минут назад

      красавчик, получил достойную ответку

      1
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