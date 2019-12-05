Ибрагимович: «Ударил Матерацци движением из тхэквондо, отправив его в больницу. Ждал этого момента четыре года»

Шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил защитнику «Интера» Марко Матерацци в 2010 году.

«Я выступал за «Ювентус», мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий наемный убийца, нанес мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер «Юве» Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Я ответил: «Нет, я продолжу игру».

Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане»…

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повел в счете 1:0.

В одном из эпизодов второго тайма Матерацци приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил ему: «Я ждал этого момента четыре года», – сказал Ибрагимович.