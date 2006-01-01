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    Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

    Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци возмущен, что на родине его осудили за конфликт с Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира-2006. Он закончился удалением француза.

    – Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

    – В той игре я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после матча, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

    – Златан Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

    – Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

    Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики.

    • Италия выиграла тот финал в серии пенальти.
    • Матерацци завершил игровую карьеру в 2015 году.
    • В отличие от Матерацци, Зидан достиг успехов в тренерской карьере.

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    Источник: ютуб-канал «Невиданный футбол»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1722

      Niko 6 минут назад

      Столько лет прошло, а он так и не понял что подлость не имеет ничего общего со спортом, ещё и удивляется соотечественникам которые критиковали его.

      1
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      Рейтинг: +51936

      portero 26 минут назад

      Не думаю что таких было большинство, всё-таки он помог завоевать чемпионство...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10154

      житель СПб 53 минуты назад

      Это очень хорошо! То есть итальянцы понимали, что их соотечественник - подлец, и им было за это стыдно.

      1
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      Рейтинг: +5019

      filosof sparty 2 часа назад

      Как же здорово, что болельщики в Италии гораздо лучше воспитаны, чем Матерацци

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