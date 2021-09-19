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  • Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

19 сентября 2021, 12:55
7

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци возмущен, что на родине его осудили за конфликт с Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира-2006. Он закончился удалением француза.

– Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

– В той игре я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после матча, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

– Златан Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

– Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики.

  • Италия выиграла тот финал в серии пенальти.
  • Матерацци завершил игровую карьеру в 2015 году.
  • В отличие от Матерацци, Зидан достиг успехов в тренерской карьере.

Источник: ютуб-канал «Невиданный футбол»
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Франция Италия Матерацци Марко Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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filosof sparty
1632047773
Как же здорово, что болельщики в Италии гораздо лучше воспитаны, чем Матерацци
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житель СПб
1632053067
Это очень хорошо! То есть итальянцы понимали, что их соотечественник - подлец, и им было за это стыдно.
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portero
1632054676
Не думаю что таких было большинство, всё-таки он помог завоевать чемпионство...
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Niko
1632055880
Столько лет прошло, а он так и не понял что подлость не имеет ничего общего со спортом, ещё и удивляется соотечественникам которые критиковали его.
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АртурZaСМ
1632061967
Дааа, дал...бство видимо на всю жизнь... Самому то видимо не противно то о чем рассуждает...
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Fin035
1680967190
,,В любом стаде всегда найдется паршивая овца..,,
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