Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци возмущен, что на родине его осудили за конфликт с Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира-2006. Он закончился удалением француза.

– Наверное, многих до сих пор мучает вопрос, что ты тогда сказал Зидану в финале чемпионата мира, после чего он ударил тебя головой?

– В той игре я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после матча, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

– Златан Ибрагимович говорит, что Зидан сделал тебя знаменитым на весь мир. И что без Зидана ты бы так и остался обычным защитником, про которого знают только в Италии.

– Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики.