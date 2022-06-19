«Не горжусь тем, что сделал». Зидан рассказал об ударе головой в грудь Матерацци

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан вспомнил момент в финале ЧМ-2006. Он ударил в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци, за что получил красную карточку.
«Не горжусь тем, что я сделал, но это часть моего пути.
В жизни люди не все делают идеально. Были времена, когда мне приходилось тяжело, это правда», – сказал Зидан.
- Италия выиграла матч в серии пенальти.
- Зидан в том же году закончил карьеру.
Матерацци: «В финале ЧМ-2006 Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал, что предпочел бы его сестру»
Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»
Источник: Get French Football News