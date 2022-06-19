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«Не горжусь тем, что сделал». Зидан рассказал об ударе головой в грудь Матерацци

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан вспомнил момент в финале ЧМ-2006. Он ударил в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци, за что получил красную карточку.

«Не горжусь тем, что я сделал, но это часть моего пути.

В жизни люди не все делают идеально. Были времена, когда мне приходилось тяжело, это правда», – сказал Зидан.

  • Италия выиграла матч в серии пенальти.
  • Зидан в том же году закончил карьеру.

Матерацци: «В финале ЧМ-2006 Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал, что предпочел бы его сестру»

Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»

В Катаре установят памятник Зидану и Матерацци

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Источник: Get French Football News

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19.06.2022 22:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +5275

    TOMSON 5 минут назад

    Зидан в том же году закончил карьеру.
    Не в этом же году, а в эту же секунду когда он ударил Матерацци. Это его последнее действие на поле…

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