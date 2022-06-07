В Катаре установят памятник Зидану и Матерацци

В Катаре в преддверии ЧМ-2022 будет установлен памятник в честь столкновения экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана с Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

По информации Goal, статуя будет символизировать момент удара Зидана головой в грудь итальянца.

Такой памятник был установлен в Катаре в 2013 году, однако он был демонтирован из-за критики местных жителей. Власти планируют поменять место расположения статуи.

Италия выиграла у Франции в серии пенальти.

Зидан в 2006 году завершил игровую карьеру.

Матерацци, помимо титула чемпиона мира, имеет звание победителя Лиги чемпионов.

Фото: Reuters