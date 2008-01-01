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В Катаре установят памятник Зидану и Матерацци

В Катаре в преддверии ЧМ-2022 будет установлен памятник в честь столкновения экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана с Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

По информации Goal, статуя будет символизировать момент удара Зидана головой в грудь итальянца.

Такой памятник был установлен в Катаре в 2013 году, однако он был демонтирован из-за критики местных жителей. Власти планируют поменять место расположения статуи.

  • Италия выиграла у Франции в серии пенальти.
  • Зидан в 2006 году завершил игровую карьеру.
  • Матерацци, помимо титула чемпиона мира, имеет звание победителя Лиги чемпионов.

Фото: Reuters

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Источник: Goal

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Комментарии6
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    Рейтинг: +12773

    playsh 24 минуты назад

    Нужно продолжение - Матерацци лежит и плачет от боли,а Зизу стоит над ним в страшном гневе с распростёртыми руками(крылами).

    1
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    Рейтинг: +10059

    "supermax" 34 минуты назад

    16 лет прошло... С ума сойти)

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24411

    bset 56 минут назад

    А после ЧМ разберут вместе со стадионами и отвезут в африканские страны?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1478

    Benifacto > bset 38 минут назад

    а это же в катаре стадион из контейнеров да?

    0
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    Рейтинг: +96567

    zigbert 1 час назад

    Событие мирового масштаба. Хорошо если обе знаменитости приедут на открытие.

    2
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    Рейтинг: +1478

    Benifacto 1 час назад

    в реале было четче, скульптор схалтурил!

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