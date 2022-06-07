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В Катаре установят памятник Зидану и Матерацци

7 июня 2022, 08:41
6

В Катаре в преддверии ЧМ-2022 будет установлен памятник в честь столкновения экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана с Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

По информации Goal, статуя будет символизировать момент удара Зидана головой в грудь итальянца.

Такой памятник был установлен в Катаре в 2013 году, однако он был демонтирован из-за критики местных жителей. Власти планируют поменять место расположения статуи.

  • Италия выиграла у Франции в серии пенальти.
  • Зидан в 2006 году завершил игровую карьеру.
  • Матерацци, помимо титула чемпиона мира, имеет звание победителя Лиги чемпионов.

Фото: Reuters

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Источник: Goal
Весь мир Франция Италия Матерацци Марко Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Benifacto
1654581080
в реале было четче, скульптор схалтурил!
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zigbert
1654581324
Событие мирового масштаба. Хорошо если обе знаменитости приедут на открытие.
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"supermax"
1654584010
16 лет прошло... С ума сойти)
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Plyash
1654584597
Нужно продолжение - Матерацци лежит и плачет от боли,а Зизу стоит над ним в страшном гневе с распростёртыми руками(крылами).
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