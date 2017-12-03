Матерацци: «Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжит показывать хороший футбол»

Бывший игрок «Интера» Марко Матерацци поделился мнением о перспективах команды из Милана.

«Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжить показывать хороший футбол. Мы знали это с самого начала, когда он только пришел в клуб.

Сможет ли команда справиться с давлением, находясь на первом месте чемпионата? Не нужно забегать вперед. После матча с «Кьево» они начнут думать о матче в Турине против «Ювентуса».

Если «Интер» окажется лидером чемпионата к матчу против чемпионов Италии, нужно будет дать первоклассный ответ на вопрос об амбициях команды», — сказал Матерацци.

Сейчас «Интер» с 36-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице. В случае сегодняшней победы над «Кьево» в матче 15-го тура Серии А миланцы могут возглавить турнирную таблицу.