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    • Матерацци: «Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжит показывать хороший футбол»

    Матерацци: «Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжит показывать хороший футбол»

    Бывший игрок «Интера» Марко Матерацци поделился мнением о перспективах команды из Милана.

    «Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжить показывать хороший футбол. Мы знали это с самого начала, когда он только пришел в клуб.

    Сможет ли команда справиться с давлением, находясь на первом месте чемпионата? Не нужно забегать вперед. После матча с «Кьево» они начнут думать о матче в Турине против «Ювентуса».

    Если «Интер» окажется лидером чемпионата к матчу против чемпионов Италии, нужно будет дать первоклассный ответ на вопрос об амбициях команды», — сказал Матерацци.

    Сейчас «Интер» с 36-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице. В случае сегодняшней победы над «Кьево» в матче 15-го тура Серии А миланцы могут возглавить турнирную таблицу.

    Источник: Football Italia

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    03.12.2017 13:32
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    Комментарии (2)
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    shinnik
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    Купите ему Халка.
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    ologreds
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