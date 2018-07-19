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    Спустя 12 лет арбитр финала ЧМ-2006 рассказал, как произошло удаление Зидана

    Арбитр финала ЧМ-2006 Орасио Элисондо спустя 12 лет рассказал об удалении полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана в решающем матче турнира с Италией (1:1, 3:5 по пенальти).

    Француз был наказан красной карточкой на 110-й минуте встречи после того, как ударил головой в грудь защитника соперника Марко Матерацци.

    «В какой-то момент я увидел Матерацци, лежащего на газоне, примерно в тридцати или сорока метрах. Поэтому я остановил игру. С помощью рации я быстро спросил у своих помощников, что случилось. Удивительно, но они оба ответили мне: «Мы абсолютно ничего не видели».

    Но четвертый арбитр Луис Медина Канталехо сказал: «Ужасно. Удар головой Зидана Матерацци был ужасен... Черт! Зидан ударил Матерацци головой. Когда вы увидите видео, вы мне не поверите».

    Медина дал мне очень страстный отчет об эпизоде. Единственное, что он не сказал, было «оле». Когда я отправился на место нарушения, я уже обладал данной информацией и знал, что собираюсь удалить Зидана», – сказал Элисондо.

    Источник: AS

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    19.07.2018 16:59
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 19 июля 2018, 22:05

      Видать четвертый судя следить за контактами между игроками?

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 21:48

      Хорошо что все случилось именно так и с истечением времени не повлияло на правильность решения арбитра.

      4
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      Рейтинг: +1307

      21082014 19 июля 2018, 21:08

      уж лучше бы и не вспоминал..к чему ворошить былое?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 18:46

      т.е., если 4-й арбитр бы не заметил, то Зидана бы не удалили?

      7
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Cules2013 19 июля 2018, 19:41

      Получается так. И пенальти по-другому бы сложились, и была бы Франция 3-кратным чемпионом уже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 18:32

      Все судьи считали барашков видимо...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka > KOLBIS 19 июля 2018, 19:51

      обычно просто в футболе все смотрят туда, где мяч...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > mikitka 19 июля 2018, 21:17

      На то он и судья,чтобы видеть все,что на другой половине поля,где нет мяча,можно поубивать друг друга,мне кажется это говорит о профнепригодности...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 19 июля 2018, 18:31

      В том эпизоде все были, по своему, правы - и Матерацци, и Зидан, и арбитр!

      0
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > Гаскойн 19 июля 2018, 19:33

      Особенно по-своему прав был Матерации, когда заявил Зидану, что накануне трахнул его младшую сестру (которой никогда даже не видел).

      3
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн > Вомбат 19 июля 2018, 22:18

      По твоей логике Зидан был прав,что ****** ему во время матча?

      0
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      Рейтинг: +10

      Arman045 > Гаскойн 20 июля 2018, 08:07

      Зидана оправдать нечем, но его можно хотя бы понять. А в чем был прав Матерацци? Раскаялся ли он после матча?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 июля 2018, 18:10

      удар красивый . но жаль слабый.

      6
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      Рейтинг: +143

      kepим > СашкаГуров 19 июля 2018, 18:29

      Ни уя себе слабый, ты видел как он сложился

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 > kepим 19 июля 2018, 18:59

      Сложился бы он, даже если бы Зизу и не дотронулся) Марко грязный был парниша, типо нынешнего Пепе

      5
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > Shak71 19 июля 2018, 19:34

      Нет. Пепе до него не дотянул. Патрис Эвра разве что, да и тот плагиатор.

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      Рейтинг: +11

      GLB > Вомбат 20 июля 2018, 08:37

      Если бы так всекли неймару, то он точно укатился бы со стадиона.

      1
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      Рейтинг: +10

      Роман Шпиц > Shak71 20 июля 2018, 09:28

      Мне кажется самый грязный парнишка сейчас в Мировой Футболе 2018 это Неймар. Девочкой его всё чаще стали называть.

      0
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      Рейтинг: +358

      Shak71 > Роман Шпиц 20 июля 2018, 09:56

      ну он просто нытик) в спину ссыканет кого-то бить точно)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2018, 17:24

      Походу он ждал пока Зидан потеряет сноровку.... чтобы тот ему головой в "солнышко" не зарядил))

      0
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 19 июля 2018, 17:14

      все удары зидана головой в финалах чемпионатов мира, были феноменальны. таффарел с матерацци не дадут соврать

      21
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 19 июля 2018, 17:09

      Это исповедь или покаяние, посыпание соли на рану или самовохваление?!..

      9
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > insider_retro 19 июля 2018, 17:13

      Ну как бы не хотел подставлять себя и своих лайнсменов под удар критики, сейчас видимо последний из них завершил карьеру.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 19 июля 2018, 22:22

      Это индульгенция,хреноватая такая,но тем не менее..)

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