Спустя 12 лет арбитр финала ЧМ-2006 рассказал, как произошло удаление Зидана

Арбитр финала ЧМ-2006 Орасио Элисондо спустя 12 лет рассказал об удалении полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана в решающем матче турнира с Италией (1:1, 3:5 по пенальти).

Француз был наказан красной карточкой на 110-й минуте встречи после того, как ударил головой в грудь защитника соперника Марко Матерацци.

«В какой-то момент я увидел Матерацци, лежащего на газоне, примерно в тридцати или сорока метрах. Поэтому я остановил игру. С помощью рации я быстро спросил у своих помощников, что случилось. Удивительно, но они оба ответили мне: «Мы абсолютно ничего не видели».

Но четвертый арбитр Луис Медина Канталехо сказал: «Ужасно. Удар головой Зидана Матерацци был ужасен... Черт! Зидан ударил Матерацци головой. Когда вы увидите видео, вы мне не поверите».

Медина дал мне очень страстный отчет об эпизоде. Единственное, что он не сказал, было «оле». Когда я отправился на место нарушения, я уже обладал данной информацией и знал, что собираюсь удалить Зидана», – сказал Элисондо.