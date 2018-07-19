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  • Спустя 12 лет арбитр финала ЧМ-2006 рассказал, как произошло удаление Зидана

Спустя 12 лет арбитр финала ЧМ-2006 рассказал, как произошло удаление Зидана

19 июля 2018, 16:59
24

Арбитр финала ЧМ-2006 Орасио Элисондо спустя 12 лет рассказал об удалении полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана в решающем матче турнира с Италией (1:1, 3:5 по пенальти).

Француз был наказан красной карточкой на 110-й минуте встречи после того, как ударил головой в грудь защитника соперника Марко Матерацци.

«В какой-то момент я увидел Матерацци, лежащего на газоне, примерно в тридцати или сорока метрах. Поэтому я остановил игру. С помощью рации я быстро спросил у своих помощников, что случилось. Удивительно, но они оба ответили мне: «Мы абсолютно ничего не видели».

Но четвертый арбитр Луис Медина Канталехо сказал: «Ужасно. Удар головой Зидана Матерацци был ужасен... Черт! Зидан ударил Матерацци головой. Когда вы увидите видео, вы мне не поверите».

Медина дал мне очень страстный отчет об эпизоде. Единственное, что он не сказал, было «оле». Когда я отправился на место нарушения, я уже обладал данной информацией и знал, что собираюсь удалить Зидана», – сказал Элисондо.

Источник: AS
Италия Франция Матерацци Марко Зидан Зинедин
Комментарии (24)
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insider_retro
1532009365
Это исповедь или покаяние, посыпание соли на рану или самовохваление?!..
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Project Бабангида
1532009646
все удары зидана головой в финалах чемпионатов мира, были феноменальны. таффарел с матерацци не дадут соврать
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ivanthebest
1532010284
Походу он ждал пока Зидан потеряет сноровку.... чтобы тот ему головой в "солнышко" не зарядил))
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СашкаГуров
1532013046
удар красивый . но жаль слабый.
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Гаскойн
1532014300
В том эпизоде все были, по своему, правы - и Матерацци, и Зидан, и арбитр!
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KOLBIS
1532014375
Все судьи считали барашков видимо...
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Cules2013
1532015196
т.е., если 4-й арбитр бы не заметил, то Зидана бы не удалили?
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21082014
1532023723
уж лучше бы и не вспоминал..к чему ворошить былое?
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zigbert
1532026135
Хорошо что все случилось именно так и с истечением времени не повлияло на правильность решения арбитра.
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САНЁК17
1532027133
Видать четвертый судя следить за контактами между игроками?
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