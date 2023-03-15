Футбол – это не только игра, но и страсть, пробуждающая сильные эмоции у игроков и болельщиков. Иногда эти эмоции выливаются в громкие скандалы и спорные решения. В данной статье мы представляем вам топ-10 самых шокирующих событий в истории футбола.

Рука Марадоны (1986 год)

В четвертьфинале ЧМ-1986 в матче Аргентина – Англия Диего Марадона забил один из самых спорных голов в истории, подняв руку и ударив мяч в ворота англичан. Гол был засчитан, а Марадона позже объяснил свой поступок как «рукой Бога».

Забастовка сборной Франции на ЧМ-2010

На ЧМ-2010 французская сборная отказалась от тренировко в знак протеста против исключения Николя Анелька из команды. Этот скандал стал символом неудачи сборной на турнире.

Укус Суареса (2014 год)

Уругвайский нападающий Луис Суарес укусил защитника Италии Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014. В результате Суарес был дисквалифицирован на 9 матчей.

Скандал кальчополи (2006 год)

Серия договорных матчей в итальянской Серии А выявлена в 2006 году, что привело к жестким санкциям в отношении клубов и должностных лиц.

Исключение Югославии с Евро-1992

В 1992 году сборная Югославии была исключена с Евро из-за гражданской войны в стране. Ее место заняла сборная Дании, которая впоследствии стала чемпионом турнира.

Удар головой Зидана (2006 год)

В финале ЧМ-2006 Зинедин Зидан ударил головой итальянского защитника Марко Матерацци в последнем матче в карьере. Французский полузащитник был удален, а Италия выиграла турнир.

Трагедия на стадионе «Эйзель» (1985 год)

В финале Кубка европейских чемпионов-1984/85 между «Ливерпулем» и «Ювентусом» на стадионе «Эйзель» произошла трагедия: 39 болельщиков погибли в результате давки. Виновниками считаются хулиганы с английского сектора.

Исключение сборной Чили с ЧМ-1994

Во время отборочного матча к ЧМ-1994 между Бразилией и Чили чилийский вратарь Роберто Рохас притворился, что его поразил фаер, брошенный с трибун. Расследование показало, что это была постановочная сцена, и сборная Чили была исключена с ЧМ.

Дисквалификация английских клубов (1985–1990 годы)

После трагедии на стадионе «Эйзель» все английские клубы были дисквалифицированы от участия в еврокубках на пять лет. «Ливерпуль» получил дополнительный год запрета.

Афера с допингом в Серии А (2001 год)

В 2001 году итальянский журнал опубликовал статью о массовом применении допинга в Серии A. В центре скандала оказались «Ювентус» и его врач. В результате клуб был оштрафован, а врач дисквалифицирован.

Эти громкие скандалы и спорные решения стали частью истории футбола, наглядно показывая, что страсти на поле и вокруг него могут достигать кипения. Все эти события напоминают нам о том, что футбол – это не только спорт, но и социальное явление с множеством аспектов, включая политику, мораль и человеческие страсти.

Бонус: Скандал с Роналдиньо на ЧМ-2002

Хотя это событие не входит в наш топ-10, оно также заслуживает внимания. На ЧМ-2002 сборная Бразилии столкнулась с Турцией в четвертьфинале. В середине матча Роналдиньо получил красную карточку за удар по турецкому игроку. Многие считали, что решение судьи было спорным, и это вызвало массу дискуссий.

Скандалы и спорные решения в футболе продолжают вызывать интерес и страсти среди футбольной общественности. Они являются напоминанием о том, что даже на высшем уровне спорта, где профессионализм и дисциплина должны быть на первом месте, человеческие эмоции и иногда неконтролируемые действия остаются неотъемлемой частью игры. Возможно, именно эти моменты делают футбол настолько увлекательным и непредсказуемым зрелищем для миллионов болельщиков по всему миру.

Фото: AFLO, imago sportfotodientist, ZUMAPRESS/Global Look Press