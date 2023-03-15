Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола

Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола

15 марта 2023, 13:16
2

Футбол – это не только игра, но и страсть, пробуждающая сильные эмоции у игроков и болельщиков. Иногда эти эмоции выливаются в громкие скандалы и спорные решения. В данной статье мы представляем вам топ-10 самых шокирующих событий в истории футбола.

Рука Марадоны (1986 год)

В четвертьфинале ЧМ-1986 в матче Аргентина – Англия Диего Марадона забил один из самых спорных голов в истории, подняв руку и ударив мяч в ворота англичан. Гол был засчитан, а Марадона позже объяснил свой поступок как «рукой Бога».

Забастовка сборной Франции на ЧМ-2010

На ЧМ-2010 французская сборная отказалась от тренировко в знак протеста против исключения Николя Анелька из команды. Этот скандал стал символом неудачи сборной на турнире.

Укус Суареса (2014 год)

Уругвайский нападающий Луис Суарес укусил защитника Италии Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014. В результате Суарес был дисквалифицирован на 9 матчей.

Скандал кальчополи (2006 год)

Серия договорных матчей в итальянской Серии А выявлена в 2006 году, что привело к жестким санкциям в отношении клубов и должностных лиц.

Исключение Югославии с Евро-1992

В 1992 году сборная Югославии была исключена с Евро из-за гражданской войны в стране. Ее место заняла сборная Дании, которая впоследствии стала чемпионом турнира.

Удар головой Зидана (2006 год)

В финале ЧМ-2006 Зинедин Зидан ударил головой итальянского защитника Марко Матерацци в последнем матче в карьере. Французский полузащитник был удален, а Италия выиграла турнир.

Трагедия на стадионе «Эйзель» (1985 год)

В финале Кубка европейских чемпионов-1984/85 между «Ливерпулем» и «Ювентусом» на стадионе «Эйзель» произошла трагедия: 39 болельщиков погибли в результате давки. Виновниками считаются хулиганы с английского сектора.

Исключение сборной Чили с ЧМ-1994

Во время отборочного матча к ЧМ-1994 между Бразилией и Чили чилийский вратарь Роберто Рохас притворился, что его поразил фаер, брошенный с трибун. Расследование показало, что это была постановочная сцена, и сборная Чили была исключена с ЧМ.

Дисквалификация английских клубов (1985–1990 годы)

После трагедии на стадионе «Эйзель» все английские клубы были дисквалифицированы от участия в еврокубках на пять лет. «Ливерпуль» получил дополнительный год запрета.

Афера с допингом в Серии А (2001 год)

В 2001 году итальянский журнал опубликовал статью о массовом применении допинга в Серии A. В центре скандала оказались «Ювентус» и его врач. В результате клуб был оштрафован, а врач дисквалифицирован.

Эти громкие скандалы и спорные решения стали частью истории футбола, наглядно показывая, что страсти на поле и вокруг него могут достигать кипения. Все эти события напоминают нам о том, что футбол – это не только спорт, но и социальное явление с множеством аспектов, включая политику, мораль и человеческие страсти.

Бонус: Скандал с Роналдиньо на ЧМ-2002

Хотя это событие не входит в наш топ-10, оно также заслуживает внимания. На ЧМ-2002 сборная Бразилии столкнулась с Турцией в четвертьфинале. В середине матча Роналдиньо получил красную карточку за удар по турецкому игроку. Многие считали, что решение судьи было спорным, и это вызвало массу дискуссий.

Скандалы и спорные решения в футболе продолжают вызывать интерес и страсти среди футбольной общественности. Они являются напоминанием о том, что даже на высшем уровне спорта, где профессионализм и дисциплина должны быть на первом месте, человеческие эмоции и иногда неконтролируемые действия остаются неотъемлемой частью игры. Возможно, именно эти моменты делают футбол настолько увлекательным и непредсказуемым зрелищем для миллионов болельщиков по всему миру.

Фото: AFLO, imago sportfotodientist, ZUMAPRESS/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир Ливерпуль Ювентус Роналдиньо Матерацци Марко Марадона Диего Зидан Зинедин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Koni_Best_1
1678876030
Хорошая подборка, конечно есть попсовые, типа Марандоны, но о некоторых футбольных скандалах я вообще не слышал ни разу
Ответить
NewLife
1678883362
Публикуя это старье, Бомбардир пытается отвлечь публику от текущих скандалов в нашем футболе.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
5
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
10
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
Вчера, 20:33
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+