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  • Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его

Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его

5 января 2018, 12:43
13

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли опубликовал видео в инстаграме в адрес бывших одноклубников и других футболистов с просьбой обратиться к его брату Эноку.

«Вчера вечером обыграл своего брата в FIFA по интернету. Он не признал поражение, поэтому я прошу своих друзей записать видео со словами «Энок – лжец», – сказал итальянец в ролике.

Просьбу 27-летнего Балотелли на данный момент выполнили Радамель Фалькао, Данте, Неймар, Адриано Галлиани, Марко Матерацци и Кевин-Принс Боатенг.

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Публикация от text (@mb459)

Источник: Instagram
Франция. Лига 1 Испания. Примера Ницца ПСЖ Монако Милан Боатенг Кевин-Принс Матерацци Марко Балотелли Марио Данте Фалькао Радамель Неймар
Комментарии (13)
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multiscan
1515146706
Нытик! Это мне напоминает одну из реклам на радио, когда пацан обижает маленькую девочку, а та угрожает, что позовёт на помощь брата...который ещё не родился.
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Михаил_Боярский
1515146821
Детский сад. Самое интересное что его еще и поддержали.
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insider_retro
1515147155
Даже с братом не может дела уладить...))
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iBragim2102
1515147729
Где Галлиане видео записал?
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InterMilLano1908
1515149263
Лол Галлиани там тоже хахаахах)
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dgg389
1515152687
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Leo_12
1515153012
Разрядил обстановку юношеством и детской забавой
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DOCTOR PENALTY
1515155518
КЛОУНИТАРИЙ !
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OfaZavr
1515164664
надо было с Кокориным играть, с ним бы не поссорился ведь он не обычный брат а брат по разуму))
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dok66
1515223810
Нешуточные у них разборки в игрушках . Просто как в детском саду !
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