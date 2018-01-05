Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли опубликовал видео в инстаграме в адрес бывших одноклубников и других футболистов с просьбой обратиться к его брату Эноку.

«Вчера вечером обыграл своего брата в FIFA по интернету. Он не признал поражение, поэтому я прошу своих друзей записать видео со словами «Энок – лжец», – сказал итальянец в ролике.

Просьбу 27-летнего Балотелли на данный момент выполнили Радамель Фалькао, Данте, Неймар, Адриано Галлиани, Марко Матерацци и Кевин-Принс Боатенг.