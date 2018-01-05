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    Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли опубликовал видео в инстаграме в адрес бывших одноклубников и других футболистов с просьбой обратиться к его брату Эноку.

    «Вчера вечером обыграл своего брата в FIFA по интернету. Он не признал поражение, поэтому я прошу своих друзей записать видео со словами «Энок – лжец», – сказал итальянец в ролике.

    Просьбу 27-летнего Балотелли на данный момент выполнили Радамель Фалькао, Данте, Неймар, Адриано Галлиани, Марко Матерацци и Кевин-Принс Боатенг.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.01.2018 12:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 января 2018, 10:30

      Нешуточные у них разборки в игрушках . Просто как в детском саду !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:04

      надо было с Кокориным играть, с ним бы не поссорился ведь он не обычный брат а брат по разуму))

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > OfaZavr 7 января 2018, 14:28

      Кокорин бы вынес его)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > RScat 7 января 2018, 18:48

      Без сомнений! )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:31

      КЛОУНИТАРИЙ !

      1
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 5 января 2018, 14:50

      Разрядил обстановку юношеством и детской забавой

      0
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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -7
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 января 2018, 13:47

      Лол Галлиани там тоже хахаахах)

      -1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 января 2018, 13:22

      Где Галлиане видео записал?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 января 2018, 13:12

      Даже с братом не может дела уладить...))

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 5 января 2018, 13:07

      Детский сад. Самое интересное что его еще и поддержали.

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Fetax 6 января 2018, 00:31

      ДА вот три последние игры интера ставил на победу и они теряли очки, решил не нарушать традиции, но вот у фиолы пока выигрывают.(((

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 января 2018, 13:05

      Нытик! Это мне напоминает одну из реклам на радио, когда пацан обижает маленькую девочку, а та угрожает, что позовёт на помощь брата...который ещё не родился.

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