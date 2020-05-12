Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»

Бывший защитник и капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил эпизод с удалением Зинедина Зидана, ударившего Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 против сборной Франции.

«Я безумно уважаю Зидана и все его достижения в футболе, но считаю, что в тот момент он был не прав. Он сильно ошибся. Было жалко видеть его покидающим поле таким образом в последнем матче.

Игроки говорят на поле все, что хотят, и эти слова должны оставаться там же. Тут дело даже не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты.

Я до сих пор помню звук удара. Я помню это очень хорошо, и он был довольно-таки сильным», – заявил Каннаваро.