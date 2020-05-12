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  • Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»

Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»

12 мая 2020, 07:14
4

Бывший защитник и капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил эпизод с удалением Зинедина Зидана, ударившего Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 против сборной Франции.

«Я безумно уважаю Зидана и все его достижения в футболе, но считаю, что в тот момент он был не прав. Он сильно ошибся. Было жалко видеть его покидающим поле таким образом в последнем матче.

Игроки говорят на поле все, что хотят, и эти слова должны оставаться там же. Тут дело даже не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты.

Я до сих пор помню звук удара. Я помню это очень хорошо, и он был довольно-таки сильным», – заявил Каннаваро.

  • В финале ЧМ-2006 Зидан ударил головой Матерацци, после чего был удален.
  • Италия выиграла матч в серии пенальти.
  • Каннаваро в 2006 году получил «Золотой мяч».
  • Зидан в том же году завершил игровую карьеру.

Источник: AS
Италия Франция Матерацци Марко Зидан Зинедин Каннаваро Фабио
Комментарии (4)
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Cules2013
1589260936
Больше всего обидно, что только сейчас, к 2020 году, до судей наконец-то дошла такая очевидная вещь, что провокаторов тоже нужно наказывать карточками. Поэтому этого дерьма столько раньше было, т.к. того, кто ответил на провокацию, зачастую удаляли, а провокатору не было ничего. В то время сборная Италии играла очень грубо и грязно, поэтому Каннаваро мог бы свою варежку и не раззевать. Не заслуживали они звания чемпиона.
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Давид59
1589265692
Явная ошибка судьи. Провокаторов надо тоже удалять. Каннаваро говорит только о Зидане. Похоже он совсем не осуждает Матерацци
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zigbert
1589310606
Зидан мог ответить Матерацци тем же,но он все же применил физическую силу.
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