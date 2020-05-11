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    Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»

    Бывший защитник и капитан сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил эпизод с удалением Зинедина Зидана, ударившего Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 против сборной Франции.

    «Я безумно уважаю Зидана и все его достижения в футболе, но считаю, что в тот момент он был не прав. Он сильно ошибся. Было жалко видеть его покидающим поле таким образом в последнем матче.

    Игроки говорят на поле все, что хотят, и эти слова должны оставаться там же. Тут дело даже не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты.

    Я до сих пор помню звук удара. Я помню это очень хорошо, и он был довольно-таки сильным», – заявил Каннаваро.

    • В финале ЧМ-2006 Зидан ударил головой Матерацци, после чего был удален.
    • Италия выиграла матч в серии пенальти.
    • Каннаваро в 2006 году получил «Золотой мяч».
    • Зидан в том же году завершил игровую карьеру.

    Источник: AS

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    Сегодня, 07:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3016

      Давид59 1 час назад

      Явная ошибка судьи. Провокаторов надо тоже удалять. Каннаваро говорит только о Зидане. Похоже он совсем не осуждает Матерацци

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      Рейтинг: +9938

      Cules2013 3 часа назад

      Больше всего обидно, что только сейчас, к 2020 году, до судей наконец-то дошла такая очевидная вещь, что провокаторов тоже нужно наказывать карточками. Поэтому этого дерьма столько раньше было, т.к. того, кто ответил на провокацию, зачастую удаляли, а провокатору не было ничего.
      В то время сборная Италии играла очень грубо и грязно, поэтому Каннаваро мог бы свою варежку и не раззевать. Не заслуживали они звания чемпиона.

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      Рейтинг: +764

      СвинкаСправедливости > Cules2013 2 часа назад

      У фанатов Барселоны излишне низкая планка жёстких контактов на футбольном поле.))

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      Рейтинг: +3958

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Конечно не прав...Не сдержался...Думаю он сам прокручивает в голове этот момент постоянно, но что сделано то сделано.
      Для миллионов он остался в памяти как один из лучших игроков всех времён , а Матерацци просто пыль...

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