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    «Милито хотел убить его». Матерацци рассказал о поведении Балотелли в «Интере»

    Бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци вспомнил историю, связанную с итальянским нападающим Марио Балотелли.

    По его словам, в 2010 году футболист вел себя неуважительно по отношению к коллективу и позволил себе непозволительные вещи в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Да, я ударил его. Это правда. Но он действительно заслужил это. Я люблю Марио. Сейчас все окей, мы общаемся. Он мне, как брат, но тогда он сделал то, чего не должен был делать. Не стоило бросать футболку после финального свистка.

    Помню, что он сказал перед началом встречи: «Сегодня я буду играть плохо». Я предупредил его, и попросил отказаться от этой идеи, но он не послушал, за что и поплатился. Помню, как он вышел на замену и сразу решил пробить с центра поля. Он должен был играть на партнеров. В тот момент Диего Милито хотел убить его.

    С другой стороны, Балотелли забил много голов и внес свой вклад в успехи «Интера», но через неделю я попросил Моуринью поставить меня против него в двустороннем матче и через несколько секунд я отправил его в раздевалку», – цитирует Матерацци Football Italia.

    • Балотелли выступал за «Интер» с 2007 по 2010 год. За это время он провел 86 матчей, забил 28 голов и отдал 15 голевых передач, выиграв шесть трофеев.

    Источник: Football Italia

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