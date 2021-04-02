Дибала, МакКенни и Артур пропустят дерби с «Торино» из-за нарушения антикоронавирусных мер

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что Пауло Дибала, Артур и Уэстон МакКенни не примут участие в ближайшем матче.
В среду вышеуказанные футболисты устроили вечеринку на 20 человек, чем нарушили антикоронавирусные правила.
В качестве наказания аргентинца, бразильца и американца не включили в заявку на дерби с «Торино».
- По информации журналиста Фабрицио Романо, Дибала, Артур и МакКенни оштрафованы за произошедшее.
- «Торино» примет «Ювентус» в субботу в 19:00 мск.
Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»