Дибала, МакКенни и Артур пропустят дерби с «Торино» из-за нарушения антикоронавирусных мер

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что Пауло Дибала, Артур и Уэстон МакКенни не примут участие в ближайшем матче.

В среду вышеуказанные футболисты устроили вечеринку на 20 человек, чем нарушили антикоронавирусные правила.

В качестве наказания аргентинца, бразильца и американца не включили в заявку на дерби с «Торино».