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Артур: «Месси смотрит на поле сверху. Будто сам Господь указал на него пальцем»

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Кажется, будто сам Господь указал пальцем на Месси. Он инопланетянин, потому что делает на поле невероятные вещи.

Когда смотришь матчи из дома, то видишь поле целиком. Когда же выходишь на поле сам, то видишь лишь какую-то его часть и мяч. Так вот, кажется, что Месси смотрит на поле сверху», – сказал Артур.

  • Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
  • До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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Источник: Marca

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14563

    Cleaner 57 минут назад

    Чё за БРЕД этот Артур несет!!!...(

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +731

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Меся игрок одной команды. Кроме Барсы нигде не тянет играть в отличии от Роналду.

    2
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  • ...
    Рейтинг: +513

    Demgel 2 часа назад

    Уже не актуально.

    1
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