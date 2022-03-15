Артур: «Месси смотрит на поле сверху. Будто сам Господь указал на него пальцем»

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Кажется, будто сам Господь указал пальцем на Месси. Он инопланетянин, потому что делает на поле невероятные вещи.

Когда смотришь матчи из дома, то видишь поле целиком. Когда же выходишь на поле сам, то видишь лишь какую-то его часть и мяч. Так вот, кажется, что Месси смотрит на поле сверху», – сказал Артур.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.

Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.

До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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