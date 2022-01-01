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«Ювентус» может включить трех игроков в сделку с «Ромой» по Дзаньоло

«Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

Туринский клуб хочет заполучить полузащитника Николо Дзаньоло, однако не готов платить за него требуемые 40-50 миллионов евро.

В связи с этим «Ювентус» рассматривает возможность включения в сделку трех своих игроков:

  • Полузащитник Артур, рыночная стоимость – 18 млн евро;
  • Полузащитник Фабио Миретти, рыночная стоимость – 5 млн веро;
  • Нападающий Джакомо Вриони, рыночная стоимость – 2,5 млн веро.

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Источник: Tuttomercatoweb

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