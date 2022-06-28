«Ювентус» может включить трех игроков в сделку с «Ромой» по Дзаньоло

«Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

Туринский клуб хочет заполучить полузащитника Николо Дзаньоло, однако не готов платить за него требуемые 40-50 миллионов евро.

В связи с этим «Ювентус» рассматривает возможность включения в сделку трех своих игроков:

Полузащитник Артур, рыночная стоимость – 18 млн евро;

Полузащитник Фабио Миретти, рыночная стоимость – 5 млн евро;

Нападающий Джакомо Вриони, рыночная стоимость – 2,5 млн евро.

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