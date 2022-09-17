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    «Ливерпуль» не будет досрочно прекращать аренду Артура (Фабрицио Романо)

    Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном возвращении полузащитника Артура из «Ливерпуля» в «Ювентус» во время зимнего трансферного окна.

    Сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен новичком, поэтому рассматривается вариант с досрочным прекращением его аренды.

    Однако такую возможность отрицают представители как игрока, так и клуба. Бразилец усердно тренируется, чтобы набрать оптимальные кондиции.

    • «Ливерпуль» арендовал Артура 1 сентября.
    • После перехода хавбек провел на поле всего 13 минут.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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