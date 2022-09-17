«Ливерпуль» не будет досрочно прекращать аренду Артура (Фабрицио Романо)

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном возвращении полузащитника Артура из «Ливерпуля» в «Ювентус» во время зимнего трансферного окна.
Сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен новичком, поэтому рассматривается вариант с досрочным прекращением его аренды.
Однако такую возможность отрицают представители как игрока, так и клуба. Бразилец усердно тренируется, чтобы набрать оптимальные кондиции.
- «Ливерпуль» арендовал Артура 1 сентября.
- После перехода хавбек провел на поле всего 13 минут.
Источник: твиттер Фабрицио Романо