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    • «Фиорентина» арендовала экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»

    «Фиорентина» арендовала экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»

    «Фиорентина» оформила аренду полузащитника «Ювентуса» Артура. Ее срок – сезон.

    Стоимость аренды – в районе 3-4 миллионов евро. У «Фиорентины» есть право выкупа за 20 миллионов. «Ювентус» половину зарплаты игрока в аренде возьмет на себя. Полная зарплата футболиста составит за сезон 5,5 миллиона евро без учета бонусов.

    • В прошлом сезоне Apтур был в аренде у «Ливерпуля».
    • До перехода в «Ювентус» в 2020 году бразилец был в «Барселоне».
    • В «Фиорентине» партнером Артура будет россиянин Александр Кокорин.

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    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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