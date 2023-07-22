«Фиорентина» арендовала экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»

«Фиорентина» оформила аренду полузащитника «Ювентуса» Артура. Ее срок – сезон.
Стоимость аренды – в районе 3-4 миллионов евро. У «Фиорентины» есть право выкупа за 20 миллионов. «Ювентус» половину зарплаты игрока в аренде возьмет на себя. Полная зарплата футболиста составит за сезон 5,5 миллиона евро без учета бонусов.
- В прошлом сезоне Apтур был в аренде у «Ливерпуля».
- До перехода в «Ювентус» в 2020 году бразилец был в «Барселоне».
- В «Фиорентине» партнером Артура будет россиянин Александр Кокорин.
Источник: официальный сайт «Фиорентины»