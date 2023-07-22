«Фиорентина» арендовала экс-игрока «Барселоны», «Ювентуса» и «Ливерпуля»

«Фиорентина» оформила аренду полузащитника «Ювентуса» Артура. Ее срок – сезон.

Стоимость аренды – в районе 3-4 миллионов евро. У «Фиорентины» есть право выкупа за 20 миллионов. «Ювентус» половину зарплаты игрока в аренде возьмет на себя. Полная зарплата футболиста составит за сезон 5,5 миллиона евро без учета бонусов.