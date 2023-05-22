Клопп подтвердил, что еще один полузащитник покинет «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил об уходе Артура из клуба.
«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу.
Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» арендовал бразильца у «Ювентуса» в начале сентября 2022 года.
- С тех пор Артур поучаствовал в 1 матче (13 минут).
- Это 4-й полузащитник, который летом покинет команду. Ранее стало известно о расставании с Наби Кейта, Джеймсом Милнером и Алексом Окслэд-Чемберленом.
Источник: твиттер Фабрицио Романо