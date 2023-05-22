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    • Клопп подтвердил, что еще один полузащитник покинет «Ливерпуль»

    Клопп подтвердил, что еще один полузащитник покинет «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил об уходе Артура из клуба.

    «Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу.

    Его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», – сказал Клопп.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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