Символическая сборная первого круга Серии А от Opta

Opta опубликовала свою версию символической сборной чемпионата Италии по итогам 19 туров.
Наибольшее представительство в команде у лидирующего «Интера» – четыре футболиста.
Вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»);
Защитники: Федерико Димарко («Интер»), Франческо Ачерби («Интер»), Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»);
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гюдмюндссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);
Нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).