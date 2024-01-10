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    Символическая сборная первого круга Серии А от Opta

    Opta опубликовала свою версию символической сборной чемпионата Италии по итогам 19 туров.

    Наибольшее представительство в команде у лидирующего «Интера» – четыре футболиста.

    Вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»);

    Защитники: Федерико Димарко («Интер»), Франческо Ачерби («Интер»), Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»);

    Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гюдмюндссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);

    Нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    Источник: Opta

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    10.01.2024 15:29
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