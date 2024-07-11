Лучший бомбардир «Лацио» Иммобиле близок к переезду в Турцию

Итальянский форвард Лацио Чиро Иммобиле продолжит карьеру в «Бешикташе».
По сведениям СМИ, боссы стамбульского клуба согласовали с 34-летним центрфорвардом трудовое соглашение сроком на 2 года. «Лацио» согласен отпустить своего игрока. В настоящее время оформляются последние детали сделки.
Ранее сообщалось, что итальянец будет получать в турецком клубе 5 миллионов евро за сезон.
- Чиро Иммобиле представляет цвета «Лацио» с 2016 года.
- В майке римского коллектива итальянец провел 340 поединков. В них Чиро записал на свой счет 207 голов.
- Также в активе Иммобиле 54 голевых паса.
Источник: Социальные сети Фабрицио Романо