Лучший бомбардир «Лацио» Иммобиле близок к переезду в Турцию

Итальянский форвард Лацио Чиро Иммобиле продолжит карьеру в «Бешикташе».

По сведениям СМИ, боссы стамбульского клуба согласовали с 34-летним центрфорвардом трудовое соглашение сроком на 2 года. «Лацио» согласен отпустить своего игрока. В настоящее время оформляются последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что итальянец будет получать в турецком клубе 5 миллионов евро за сезон.