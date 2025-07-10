Иммобиле вернулся в Серию А

«Болонья» официально объявила о приобретении нападающего Чиро Иммобиле на постоянной основе. Трансфер состоялся в четверг, 10 июля 2025 года.

Иммобиле, родившийся в 1990 году, пополнил состав «Болоньи», продолжив традицию великих игроков, таких как Баджо, Синьори, Джилардино, Ди Вайо и Паласио, которые пережили в этом клубе «вторую и триумфальную молодость». С 2008 года Иммобиле забил 201 гол в Серии А, что является лучшим результатом за этот период, и занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю высшего итальянского чемпионата. Он 4 раза становился лучшим бомбардиром Серии А, установив рекорд в 36 голов за один сезон в сезоне-2019/20. За два года до этого он также был лучшим бомбардиром Лиги Европы.

Правоногий центрфорвард, способный играть по всему фронту атаки, Иммобиле прошел молодежные академии «Сорренто» и «Ювентуса». Его карьера расцвела в «Пескаре» и «Торино». В «Лацио» он стал иконой и лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 169 голов в 270 матчах, что является выдающимся показателем и принесло ему «Золотую бутсу». За «Бешикташ» в 2024 году он забил 19 голов в 41 матче. За сборную Италии Иммобиле забил 17 голов в 57 матчах, занимая 16-е место в историческом списке бомбардиров.