Губерниев высказался о возможном отъезде Миранчука в МЛС

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал интерес американских клубов к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию.

Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.

Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать.

Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», – сказал Губерниев.