Губерниев высказался о возможном отъезде Миранчука в МЛС

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал интерес американских клубов к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию.
Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное.
Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать.
Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», – сказал Губерниев.
- В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
- Сообщалось, что на российского хавбека нацелились «Ди Си Юнайтед» и «Атланта Юнайтед».
Источник: «РБ Спорт»