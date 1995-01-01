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    «Ювентус» и «Лацио» могут обменять Артура на Милинковича-Савича

    Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Артура.

    По информации Football Italia, чтобы заполучить бразильца, клуб из Рима может отдать взамен Сергея Милинковича-Савича.

    «Ювентус» ранее проявлял интерес к сербу, поэтому вероятность такой сделки существует.

    • Рыночная стоимость Артура – 40 миллионов евро, Милинковича-Савича – 70 миллионов.
    • В прошлом сезоне хавбек «Ювентуса» забил 1 мяч в 32 играх.
    • Игрок «Лацио» провел 41 матч, отличился 8 голами и 11 ассистами.

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    Источник: Football Italia

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