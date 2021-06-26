«Ювентус» и «Лацио» могут обменять Артура на Милинковича-Савича

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Артура.
По информации Football Italia, чтобы заполучить бразильца, клуб из Рима может отдать взамен Сергея Милинковича-Савича.
«Ювентус» ранее проявлял интерес к сербу, поэтому вероятность такой сделки существует.
- Рыночная стоимость Артура – 40 миллионов евро, Милинковича-Савича – 70 миллионов.
- В прошлом сезоне хавбек «Ювентуса» забил 1 мяч в 32 играх.
- Игрок «Лацио» провел 41 матч, отличился 8 голами и 11 ассистами.
Источник: Football Italia