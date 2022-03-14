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Артур: «Роналду – профессионал. Он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Это вам не нужно»

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

«Криштиану удивил меня своим профессионализмом. Он не футболист, а спортсмен.

Он профессионал, потому что делает основную работу до матчей. Не на поле, которое видят все, а за его пределами.

Он трудится, правильно питается и принимает солнечные ванны по 15 минут в день. Также он доброжелательный человек, старающийся всем помочь.

Ему интересны те, кто его окружает. Мы сидели с ним за одним столом, и иногда он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Нет, это вам не нужно». Он пытается всем помочь, он чуткий человек», – сказал Артур.

  • Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
  • Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
  • Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14563

    Cleaner 48 минут назад

    Заткните рот Артуру!

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    Рейтинг: +898

    mama1991 3 часа назад

    Заглянув в мою тарелку, он бы тут же заплакал.

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