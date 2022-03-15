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  • Артур: «Роналду – профессионал. Он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Это вам не нужно»

Артур: «Роналду – профессионал. Он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Это вам не нужно»

15 марта 2022, 08:23
2

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

«Криштиану удивил меня своим профессионализмом. Он не футболист, а спортсмен.

Он профессионал, потому что делает основную работу до матчей. Не на поле, которое видят все, а за его пределами.

Он трудится, правильно питается и принимает солнечные ванны по 15 минут в день. Также он доброжелательный человек, старающийся всем помочь.

Ему интересны те, кто его окружает. Мы сидели с ним за одним столом, и иногда он заглядывал в наши тарелки и говорил: «Нет, это вам не нужно». Он пытается всем помочь, он чуткий человек», – сказал Артур.

  • Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
  • Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
  • Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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Источник: Marca
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Артур
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1647335311
Он заходит в наш туалет и б здит за нас...
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portero
1647363352
ну это коммуникация, профи он своими тренировками, отношение к своему телу, как к инструменту которым работаешь....
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