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    Де Шильо назвал главную ошибку «Ювентуса» в матче с «Тоттенхэмом»

    Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо считает, что его команде не стоило отдавать центр поля «Тоттенхэму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов после того, как счет стал 2:0. По его словам, за счет этого итальянцы потеряли свое преимущество.

    «Знали, что матч будет трудным. «Тоттенхэм» – очень силен, особенно в полузащите и нападении.

    Считаю, мы допустили ошибку при счете 2:0. Мы стали слишком глубоко обороняться и отдали центр поля. Обидно, что упустили преимущество, но мы можем победить на «Уэмбли». Я в этом не сомневаюсь.

    Знаем, что впереди очередной сложный матч, но мы должны сохранять уверенность, и первые десять минут этой встречи обнадеживают», – заявил после игры защитник.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 14 февраля 2018, 11:28

      Игуаин в своем репертуаре.....!((

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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 февраля 2018, 10:47

      В любом случае будет очень интересная игра. У Юве шансов меньше конечно, но будут сражаться.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 февраля 2018, 10:32

      Забей Игуаин выход один на один при счете 2-0 или пенальти и шансов вернутся в игру у Шпор было бы минимум....сами виноваты короче говоря))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Михаил Шевченко 14 февраля 2018, 11:38

      Подними флажок судья по время первого гола из офсайда шпоры похаранили бы юви

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