Де Шильо назвал главную ошибку «Ювентуса» в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо считает, что его команде не стоило отдавать центр поля «Тоттенхэму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов после того, как счет стал 2:0. По его словам, за счет этого итальянцы потеряли свое преимущество.

«Знали, что матч будет трудным. «Тоттенхэм» – очень силен, особенно в полузащите и нападении.

Считаю, мы допустили ошибку при счете 2:0. Мы стали слишком глубоко обороняться и отдали центр поля. Обидно, что упустили преимущество, но мы можем победить на «Уэмбли». Я в этом не сомневаюсь.

Знаем, что впереди очередной сложный матч, но мы должны сохранять уверенность, и первые десять минут этой встречи обнадеживают», – заявил после игры защитник.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.