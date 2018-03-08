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Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Тоттенхэм - Ювентус

07.03.2018, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Тоттенхэм - Ювентус
Первый матч: 2 - 2
Лига чемпионов (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 13 февраля, вторник 22:45 Ювентус 2:2 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2017

5 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Ювентус
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тоттенхэм 6 5 1 0 15:4 +11 16
2. Реал 6 4 1 1 17:7 +10 13
3. Боруссия Д 6 0 2 4 7:13 -6 2
4. АПОЭЛ 6 0 2 4 2:17 -15 2
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 8 марта 2018, 06:33

    Эх, куры, куры.

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    Рейтинг: +487

    Андреич 8 марта 2018, 00:48

    Меня одного Черданцев и Шмурнов раздражали сегодня?
    Один экспансивный не в меру, другой безхребетный.
    Уж как его Черданцев не провоцировал, ни разу своего мнения не сказал. Скользкий, от ответов уходил постоянно.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 марта 2018, 00:48

    тоттенхэм сам виноват ! расслабились ! аргентинцы сделали делали ! ну и конечно 2 итальянца буффон и кьеллини ! буффон forever !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 марта 2018, 00:46

    отскочил ювентус ! ну ни че дальше обосруться на более опытной команде ! а если реал или ман сити то турин все пока сто процентов !

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 8 марта 2018, 00:39

    Тоттенхэм больше на победу наиграл.

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 8 марта 2018, 00:25

    Юве во 2м тайме включился, Аллегри попрописал мотивацию,

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 7 марта 2018, 23:37

    турин в этом году 1/8 потолок ! по делом автобусу ! нет веселой игры у них! в италии то играют почти все матчи 1:0 ! в лч такое не канает !

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    Рейтинг: +487

    Андреич 7 марта 2018, 23:12

    И пенальти, вроде как, был.
    И Юве, вроде как, достоин пройти дальше.
    Но, блин, сегодняшний Тоттенхем по игре мне гораздо больше импонирует.
    Уважуха обеим командам!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Андреич 7 марта 2018, 23:36

    не было там пенальти ! вертонген сыграл в мяч !! коста сам нырял в ногу !

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    Рейтинг: +487

    Андреич > dinar7777dinar 8 марта 2018, 00:41

    50 на 50. Зацепился или нырял, но в штрафной защитник крайний. Спорить не буду.

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    Рейтинг: +2407

    Maxi_7 7 марта 2018, 21:44

    Есть предчувствие, что все-таки Тоттенхэм

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    Рейтинг: +109

    Timoor8607 7 марта 2018, 15:38

    в конун 8 Марта за прекрасную старую сеньёру!

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