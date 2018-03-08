Тоттенхэм - Ювентус

Эх, куры, куры.
|1/8 финала
первый матч
|13 февраля, вторник
|22:45
|Ювентус
|2:2
|Тоттенхэм
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тоттенхэм
|6
|5
|1
|0
|15:4
|+11
|16
|2.
|Реал
|6
|4
|1
|1
|17:7
|+10
|13
|3.
|Боруссия Д
|6
|0
|2
|4
|7:13
|-6
|2
|4.
|АПОЭЛ
|6
|0
|2
|4
|2:17
|-15
|2
Эх, куры, куры.
тоттенхэм сам виноват ! расслабились ! аргентинцы сделали делали ! ну и конечно 2 итальянца буффон и кьеллини ! буффон forever !
отскочил ювентус ! ну ни че дальше обосруться на более опытной команде ! а если реал или ман сити то турин все пока сто процентов !
Тоттенхэм больше на победу наиграл.
турин в этом году 1/8 потолок ! по делом автобусу ! нет веселой игры у них! в италии то играют почти все матчи 1:0 ! в лч такое не канает !
И пенальти, вроде как, был.
И Юве, вроде как, достоин пройти дальше.
Но, блин, сегодняшний Тоттенхем по игре мне гораздо больше импонирует.
Уважуха обеим командам!
не было там пенальти ! вертонген сыграл в мяч !! коста сам нырял в ногу !
50 на 50. Зацепился или нырял, но в штрафной защитник крайний. Спорить не буду.
в конун 8 Марта за прекрасную старую сеньёру!