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Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Тоттенхэм
Ювентус - Тоттенхэм: обзор матча 13 февраля 2018
Ювентус
13.02.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
2'
Г. Игуаин
9'
Г. Игуаин (П)
35'
Г. Кейн
72'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Тоттенхэм
Замена
К. Асамоа
️️️️
Д. Коста
90'
+2
90'
+2
Замена
В. Ваньяма
️️️️
К. Эриксен
89'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Ламела
83'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
Желтая карточка
Р. Бентанкур
79'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Манджукич
76'
72'
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
С. Хедира
66'
Желтая карточка
Г. Игуаин
60'
47'
Желтая карточка
С. Орье
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
45'
+2
Желтая карточка
М. Бенатиа
45'
35'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Игуаин
9'
8'
Желтая карточка
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Пьянич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
39
Симоне Мураторе
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-2-3-1
1
Буффон
26
Сандро
4
Бенатиа
14
Кьеллини
22
Де Шильо
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
9
Манджукич
10
Бернардески
9
Игуаин
3-2-1-2-2
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
4
Дэвис
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
11
Коста
27
Асамоа
27
Асамоа
11
Коста
9
Манджукич
27
Стураро
27
Стураро
9
Манджукич
28
Хедира
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Хедира
24
Эриксен
2
Ваньяма
2
Ваньяма
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
7
Моура
7
Моура
9
Ламела
Остались в запасе
Ювентус
Тоттенхэм
39
Симоне Мураторе
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
39
Симоне Мураторе
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ювентус - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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