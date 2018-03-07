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Тоттенхэм - Ювентус
Тоттенхэм - Ювентус: обзор матча 07 марта 2018
Тоттенхэм
07.03.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Ювентус
39'
Х. Сон
64'
Г. Игуаин
67'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ювентус
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Алли
86'
83'
Замена
С. Стураро
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Дайер
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
64'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Хедира
61'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Бенатиа
60'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Б. Матюиди
Желтая карточка
Д. Алли
56'
53'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
49'
Желтая карточка
М. Бенатиа
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Триппьер
39'
35'
Желтая карточка
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3-2-1-2-2
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
8
Алли
4-3-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
4
Бенатиа
26
Сандро
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
11
Коста
21
Дибала
9
Игуаин
15
Дайер
9
Ламела
9
Ламела
15
Дайер
8
Алли
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Алли
4
Бенатиа
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
8
Матюиди
27
Асамоа
27
Асамоа
8
Матюиди
9
Игуаин
27
Стураро
27
Стураро
9
Игуаин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ювентус
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Тоттенхэм - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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