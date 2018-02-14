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Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
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Ювентус - Тоттенхэм

13.02.2018, Вторник, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Ювентус - Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2017

5 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Ювентус
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 9:1 +8 14
2. Ювентус 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. Спортинг 6 2 1 3 8:9 -1 7
4. Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 -9 1
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    Рейтинг: +155

    Васьок86 15 февраля 2018, 08:10

    Эриксен забил!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 февраля 2018, 09:03

    ничья в пользу шпор

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    Рейтинг: +617

    nelez 14 февраля 2018, 08:55

    Тотенхем молодцы. Не ожидал. Дрались ребьята.

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 февраля 2018, 01:33

    Ювентус все-таки дал Тоттенхэму отыграться.

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 14 февраля 2018, 00:36

    Ювентус вылетит походу.

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 14 февраля 2018, 00:15

    Оле Оле Олеее! Шпоры!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 13 февраля 2018, 23:35

    Юве просто дает шанс отыграться! )

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 13 февраля 2018, 23:00

    Ставил на минимальную победу Ювентуса!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 февраля 2018, 22:05

    сложно сделать ставку на победу, скорее ничья 0:0 или 1:1

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 13 февраля 2018, 15:58

    хороший матч, рискну, но думаю ничья

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