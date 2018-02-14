Ювентус - Тоттенхэм

Эриксен забил!
|
|5 августа, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Ювентус
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9:1
|+8
|14
|2.
|Ювентус
|6
|3
|2
|1
|7:5
|+2
|11
|3.
|Спортинг
|6
|2
|1
|3
|8:9
|-1
|7
|4.
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|5
|4:13
|-9
|1
Эриксен забил!
ничья в пользу шпор
Ювентус все-таки дал Тоттенхэму отыграться.
Ювентус вылетит походу.
Оле Оле Олеее! Шпоры!!!!!!!!!
Юве просто дает шанс отыграться! )
Ставил на минимальную победу Ювентуса!
сложно сделать ставку на победу, скорее ничья 0:0 или 1:1
хороший матч, рискну, но думаю ничья