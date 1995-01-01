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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кен, Де Шильо и Рэмзи пропустят матч «Ювентус» – «Зенит»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал футболистов, которые пропустят матч 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом».

    «Завтра мы можем достигнуть нашей основной задачи – обеспечить место в плей-офф за два матча до конца. Это позволит нам больше сконцентрироваться на чемпионате.

    Завтра будут недоступны Кен, Де Шильо и Рэмзи. Другие, в том числе Кьеза и Де Лигт, в норме. Но я ещe не решил, кто сыграет завтра.

    После последних матчей мы злы и разочарованы. За пять дней мы потеряли слишком много очков, которые так упорно зарабатывали в последние полтора месяца.

    «Ювентус» должен стать лучше. Нам нужно работать над обороной. Должно быть чувство ответственности», – сказал Аллегри.

    • «Зенит» сыграет с «Ювентусом» на выезде завтра, 2 ноября.
    • Начало матча – в 23:00 мск.
    • В 3-м туре «Ювентус» победил «Зенит» в Петербурге – 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1137

      БОМЖАРНИК 59 минут назад

      Ни потеря для старухи)

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      Рейтинг: +5240

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Без разницы. Клаудиньо и ко накидают вам полную авоську. Должна уже госпожа Фортуна повернуться своим лицом и к Зениту! И с Челси и с Юве по xG Зенит, как минимум, на ничьи наиграл, а в результате ни с чем. Удачи Зениту!

      2
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      Рейтинг: +8653

      Fusballer 1 час назад

      Ничто вам не поможет завтра! Зенит выиграет!

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      Рейтинг: +3433

      tarasofka 1 час назад

      короче, одни лавочники и зулус. лучше бы де лигт пропустил :D

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