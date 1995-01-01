Кен, Де Шильо и Рэмзи пропустят матч «Ювентус» – «Зенит»

Ни потеря для старухи)
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал футболистов, которые пропустят матч 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом».
«Завтра мы можем достигнуть нашей основной задачи – обеспечить место в плей-офф за два матча до конца. Это позволит нам больше сконцентрироваться на чемпионате.
Завтра будут недоступны Кен, Де Шильо и Рэмзи. Другие, в том числе Кьеза и Де Лигт, в норме. Но я ещe не решил, кто сыграет завтра.
После последних матчей мы злы и разочарованы. За пять дней мы потеряли слишком много очков, которые так упорно зарабатывали в последние полтора месяца.
«Ювентус» должен стать лучше. Нам нужно работать над обороной. Должно быть чувство ответственности», – сказал Аллегри.
- «Зенит» сыграет с «Ювентусом» на выезде завтра, 2 ноября.
- Начало матча – в 23:00 мск.
- В 3-м туре «Ювентус» победил «Зенит» в Петербурге – 1:0.