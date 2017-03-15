«Ювентус» намерен заполучить Де Шильо

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо в ближайшее время может покинуть клуб. В услугах футболиста заинтересован «Ювентус». Контракт игрока с миланским клубом истекает летом 2018 года, стороны пока не могут прийти к решению по новому соглашению.

Сообщается, что игрок не против сменить клубную прописку, однако намерен дождаться решения о будущем главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

24-летний Де Шильо выступает за первую команду «Милана» с 2011 года. На его счету 101 матч.