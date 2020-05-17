Sport.es: «Барса» и «Юве» договорились об обмене Семеду на Де Шильо и Пьянича с доплатой в 25 миллионов

«Барселона» и «Ювентус» достигли договоренности об обмене Нельсона Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича.

Португальский защитник должен будет заключить соглашение с «Ювентусом» в ближайшее время, утверждает Sport.es. Контракты Де Шильо и Пьянича тоже согласованы. В рамках сделки туринцы выплатят «Барсе» также 25 миллионов евро, которые каталонцы используют для трансфера Лаутаро Мартинеса.

Если Лига чемпионов будет закончена в августе, то обмен между клубами состоится после завершения турнира. В случае окончания ЛЧ осенью сделку закроют заранее.

Ранее сообщалось, что клубы могут совершить тройной обмен.