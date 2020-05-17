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    Sport.es: «Барса» и «Юве» договорились об обмене Семеду на Де Шильо и Пьянича с доплатой в 25 миллионов

    «Барселона» и «Ювентус» достигли договоренности об обмене Нельсона Семеду на Маттиа Де Шильо и Миралема Пьянича.

    Португальский защитник должен будет заключить соглашение с «Ювентусом» в ближайшее время, утверждает Sport.es. Контракты Де Шильо и Пьянича тоже согласованы. В рамках сделки туринцы выплатят «Барсе» также 25 миллионов евро, которые каталонцы используют для трансфера Лаутаро Мартинеса.

    Если Лига чемпионов будет закончена в августе, то обмен между клубами состоится после завершения турнира. В случае окончания ЛЧ осенью сделку закроют заранее.

    Ранее сообщалось, что клубы могут совершить тройной обмен.

    Источник: Sport.es

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    17.05.2020 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      Эмом 11 минут назад

      скорее 25 млн барса доплатит, и то в это трудно верится

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      Рейтинг: +106

      Эмом 16 минут назад

      Самеду = Пьянич+Де Шильо+25млн ? что там курят в sport.es ?

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