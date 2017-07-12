Бонуччи согласился перейти из «Ювентуса» в «Милан»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что в услугах 30-летнего футболиста нуждается «Милан».

Итальянец уже согласовал с красно-черными условия личного контракта с заработной платой 7 миллионов евро в год.

Теперь «Милану» осталось договориться с «Ювентусом». По информации источника, «россонери» предложили туринскому клубу за Бонуччи защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо, а также денежную компенсацию.