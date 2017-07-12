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    Бонуччи согласился перейти из «Ювентуса» в «Милан»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сообщается, что в услугах 30-летнего футболиста нуждается «Милан».

    Итальянец уже согласовал с красно-черными условия личного контракта с заработной платой 7 миллионов евро в год.

    Теперь «Милану» осталось договориться с «Ювентусом». По информации источника, «россонери» предложили туринскому клубу за Бонуччи защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо, а также денежную компенсацию.

    Источник: Football Italia

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    12.07.2017 16:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 13 июля 2017, 21:24

      Всё очень противоречиво...В принципе Бон отдал лучшие годы Юве,который подметил его в Дженуа и вырастил его в профессионала экстракласса,и за это ему респект и уважуха...Возможна в Юве он уже теряет мотивацию...Для дальнейшего роста ему нужен новый вызов...По личным соображениям он отказался от других лиг...Да и денег надо заработать наперёд...Неизвестно что будет после карьеры футболиста...А из Де Шильо в своё время говорили может вырасти новый Мальдини...А Юве умеет выращивать профессионалов экстракласса...

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2017, 09:59

      Фу-фу-фу..... Нельзя!!!!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 июля 2017, 21:37

      утка

      1
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      Рейтинг: +16

      milan161970 12 июля 2017, 20:49

      Я пролистал всю итальянскую спортивную прессу , там ничего нет за этот обмен, так что это утка.

      2
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 12 июля 2017, 20:10

      Ага, щаз))

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 12 июля 2017, 19:53

      Хорощая сделка получилась бы

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 июля 2017, 19:23

      Маразм крепчал. Я про новостников бомбардира.
      Такой ереси этим летом ещё не было!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 июля 2017, 19:01

      Чет не верится что за 30 летнего Бонуччи Милан готов отдать перспективного и сильного защитника Романьоли, которого у Ромы за 30 покупали и Де Шильо, который раньше вообще большие надежды подавал.А так Бонуччи безспорно топ защитник и Юве его никогда не отпустит,) Тем более в Милан) Кря Кря

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 июля 2017, 18:57

      Почему утятина? Включите мозг.Если Милан серьезно усиливается и задачи ставит,почему бы и нет?А про Барсу-там непонятно кем станет и как их местный царек отнесется... в Челси и так 6 центрдефов...а в Милане всяко лидером стал бы...

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 июля 2017, 17:56

      Если правда, то могу где-то его понять. В Юве он в тени Кьелини, которого считают сильнее. Плюс ему 30 лет, последний серьёзный контракт может подписать и естественно уже хочет и подзаработать

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