«Рома» согласовала с «Юве» трансфер Де Шильо и арендует защитника «Вероны» Кумбулу

«Рома» в ближайшее время пополнится двумя защитниками.
Римляне согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Маттиа Де Шильо. Теперь «Роме» осталось договориться об условиях личного контракта с самим футболистом.
Кроме того, римский клуб арендует у «Вероны» центрбека Мараша Кумбулу с правом обязательного выкупа за 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Де Шильо провел в Серии А всего девять игр, не отметившись результативными действиями.
- 20-летний Кумбула сыграл в сезоне-2019/20 25 матчей,забив один гол,
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио