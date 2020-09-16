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    «Рома» согласовала с «Юве» трансфер Де Шильо и арендует защитника «Вероны» Кумбулу

    «Рома» в ближайшее время пополнится двумя защитниками.

    Римляне согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Маттиа Де Шильо. Теперь «Роме» осталось договориться об условиях личного контракта с самим футболистом.

    Кроме того, римский клуб арендует у «Вероны» центрбека Мараша Кумбулу с правом обязательного выкупа за 30 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Де Шильо провел в Серии А всего девять игр, не отметившись результативными действиями.
    • 20-летний Кумбула сыграл в сезоне-2019/20 25 матчей,забив один гол,

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    16.09.2020 00:45
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