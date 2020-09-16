«Рома» согласовала с «Юве» трансфер Де Шильо и арендует защитника «Вероны» Кумбулу

«Рома» в ближайшее время пополнится двумя защитниками.

Римляне согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Маттиа Де Шильо. Теперь «Роме» осталось договориться об условиях личного контракта с самим футболистом.

Кроме того, римский клуб арендует у «Вероны» центрбека Мараша Кумбулу с правом обязательного выкупа за 30 миллионов евро.