Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Италии 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012