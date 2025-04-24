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Маттиа Де Шильо
Статистика
Маттиа Де Шильо - статистика
Завершил карьеру
20 октября 1992 (33), Милан
#22 | Защитник
183 см | 74 кг
Италия
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Команда
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Эмполи
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/2 финала
Болонья
2 : 1
24.04.2025
Эмполи
1' - 90'
19'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Эмполи
0 : 3
01.04.2025
Болонья
1' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
1 : 1
26.02.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Кубок, 2 раунд
Торино
1 : 2
24.09.2024
Эмполи
1' - 90'
83'
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