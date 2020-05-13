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    «Барселона» может купить Де Шильо на замену Семеду

    Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо может перебраться в «Барселону».

    Каталонский клуб не смог договориться о продлении контракта с Нельсоном Семеду и ищет замену португальцу. Одним из вариантов рассматривается Де Шильо, который высоко оценивается руководством «Барсы». Сумма трансфера должна составить не более 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Де Шильо может стать частью сделки по тройному обмену между «Ювентусом» и «Барселоной».

    • В этом сезоне итальянец провел в Серии А восемь матчей.
    • Де Шильо оценивается на рынке в 9, миллиона евро.

    Источник: Marca

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