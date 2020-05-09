«Ювентус» может предложить «Барселоне» за Артура двух своих игроков

«Ювентус» не утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуру, несмотря на отказ испанского клуба обменять его на Миралема Пьянича без доплат.

По информации Goal.com, туринцы могут совершить новую попытку заполучить бразильского хавбека, предложив взамен не только боснийца, а еще и защитника Маттиа Де Шильо.

«Барсу» может заинтересовать такой вариант в виду вероятной продажи летом правого фулбека Нельсона Семеду.

Рыночная стоимость Артура – 56 миллионов евро, Пьянича – 52 миллиона, Де Шильо – 9,5 миллиона.