Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Ювентус» может предложить «Барселоне» за Артура двух своих игроков

    «Ювентус» не утратил интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуру, несмотря на отказ испанского клуба обменять его на Миралема Пьянича без доплат.

    По информации Goal.com, туринцы могут совершить новую попытку заполучить бразильского хавбека, предложив взамен не только боснийца, а еще и защитника Маттиа Де Шильо.

    «Барсу» может заинтересовать такой вариант в виду вероятной продажи летом правого фулбека Нельсона Семеду.

    Рыночная стоимость Артура – 56 миллионов евро, Пьянича – 52 миллиона, Де Шильо – 9,5 миллиона.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76569
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru