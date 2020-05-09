Goal: обмен Пьянича на Артура сорвался. «Барселона» потребовала доплату

«Барселона» и «Ювентус» не сумели договориться о прямом обмене Миралема Пьянича на Артура.
По информации Goal.com, туринцы рассчитывали на сделку без доплат, а каталонцы захотели дополнительную компенсацию за своего игрока.
- Рыночная стоимость Пьянича – 52 миллиона евро, Артура – 56 миллионов.
- В текущем сезоне 30-летний босниец принял участие в 32 матчах, забил три мяча и сделал четыре ассиста.
- 23-летний бразилец за указанный период отличился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 23 играх.
Источник: Goal.com