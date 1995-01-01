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    Goal: обмен Пьянича на Артура сорвался. «Барселона» потребовала доплату

    «Барселона» и «Ювентус» не сумели договориться о прямом обмене Миралема Пьянича на Артура.

    По информации Goal.com, туринцы рассчитывали на сделку без доплат, а каталонцы захотели дополнительную компенсацию за своего игрока.

    • Рыночная стоимость Пьянича – 52 миллиона евро, Артура – 56 миллионов.
    • В текущем сезоне 30-летний босниец принял участие в 32 матчах, забил три мяча и сделал четыре ассиста.
    • 23-летний бразилец за указанный период отличился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 23 играх.

    Источник: Goal.com

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