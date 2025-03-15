15.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Бираги
23
Коко
3
Марипан
6
Валюкевич
22
Казадеи
21
Риччи
66
Гинейтис
11
Эльмас
10
Влашич
19
Адамс
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
35
Мариануччи
44
Исмайли
3
Пеццелла
10
Самбья
13
Кэкачей
33
Грасси
6
Хендерсон
11
Гьяси
94
Эспозито
8
Куаме
6
Валюкевич
25
Масина
25
Масина
6
Валюкевич
66
Гинейтис
19
Лазаро
19
Лазаро
66
Гинейтис
10
Влашич
61
Тамез
61
Тамез
10
Влашич
11
Эльмас
14
Карамо
14
Карамо
11
Эльмас
10
Самбья
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Самбья
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
94
Эспозито
29
Коломбо
29
Коломбо
94
Эспозито
Остались в запасе
Торино
Эмполи
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Эмполи
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
12
Офсайды
4
2
Количество передач
331
313
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Эмполи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»