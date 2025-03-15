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  • «Торино» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Торино» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 21:35
Торино
15.03.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
70' Н. Влашич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Бираги
23
Коко
3
Марипан
6
Валюкевич
22
Казадеи
21
Риччи
66
Гинейтис
11
Эльмас
10
Влашич
19
Адамс
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
35
Мариануччи
44
Исмайли
3
Пеццелла
10
Самбья
13
Кэкачей
33
Грасси
6
Хендерсон
11
Гьяси
94
Эспозито
8
Куаме
6
Валюкевич
25
Масина
25
Масина
6
Валюкевич
66
Гинейтис
19
Лазаро
19
Лазаро
66
Гинейтис
10
Влашич
61
Тамез
61
Тамез
10
Влашич
11
Эльмас
14
Карамо
14
Карамо
11
Эльмас
10
Самбья
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Самбья
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
94
Эспозито
29
Коломбо
29
Коломбо
94
Эспозито
Остались в запасе
Торино
Эмполи
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
89
Thomas Campaniello
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Торино - Эмполи
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
12
Офсайды
4
2
Количество передач
331
313
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Эмполи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Эмполи»

«Торино» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Торино
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