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  • «Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 14:50
Фиорентина
27.04.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
7' Я. Адли 25' Р. Мандрагора
57' Я. Фаццини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
44
Николо Фаджоли
АП
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
41
Ank Asmussen
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
4
Мари
5
Понграчич
3
Раньери
8
Мандрагора
14
Фолоруншо
32
Катальди
29
Адли
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
4-2-2-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Гогличидзе
3
Пеццелла
2
Вити
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
14
Фолоруншо
65
Паризи
65
Паризи
14
Фолоруншо
3
Раньери
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Раньери
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
2
Гогличидзе
10
Самбья
10
Самбья
2
Гогличидзе
18
Анджорин
6
Хендерсон
6
Хендерсон
18
Анджорин
33
Грасси
21
Коваленко
21
Коваленко
33
Грасси
10
Фаццини
90
90
10
Фаццини
9
Сольбаккен
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Фиорентина
Эмполи
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Эмполи
3
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
18
Офсайды
3
1
Количество передач
406
335
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Эмполи», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Эмполи»

«Фиорентина» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Фиорентина
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