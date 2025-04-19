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«Эмполи» – «Венеция»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 3.6

19 апреля 2025 10:09
Эмполи - Венеция
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 33 тур
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3.6
Победа «Венеция» – коэффициент 3.6
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20 апреля 2025 года на стадионе Карло Кастеллани в Эмполи состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Венеция». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за выживание в чемпионате. Этот матч имеет особое значение для обеих сторон, поскольку победа может значительно улучшить их шансы на сохранение места в лиге.

«Эмполи»

«Эмполи» в настоящее время занимает 19-е место с 24 очками, что ставит команду в тяжeлое положение. В последних 5 играх «Эмполи» забил лишь 1 гол, но при этом пропустил 8. Статистика выглядит крайне неутешительно, и команда не может выиграть в 17 последних матчах. Лучший бомбардир команды – Себастьяно Эспозито, который забил 10 голов в 32 матчах, однако его усилий недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию в атаке. Оборона «Эмполи» также вызывает опасения, так как команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних матчах.

«Венеция»

«Венеция» на данный момент занимает 18-е место с 24 очками, что даeт команде шанс на спасение, однако она не выигрывает в последних 15 выездных матчах. В последних 5 играх команда забила 4 гола, а пропустила 6. Несмотря на то что «Венеция» в целом играет более организованно, еe нападение остаeтся слабым. Лучший бомбардир «Венеции», Ханс Николусси-Кавилья, забил лишь 4 гола в 29 матчах, что также не позволяет команде претендовать на более высокие позиции.

Факты о командах

«Эмполи»:

  • Находится на 19-м месте с 24 очками.
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не побеждает в 17 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Себастьяно Эспозито (10 голов в 32 матчах).

«Венеция»:

  • Находится на 18-м месте с 24 очками.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не выигрывает в 15 выездных матчах подряд.
  • Лучший бомбардир: Ханс Николусси-Кавилья (4 гола в 29 матчах).

Личные встречи
0% (0)
75% (3)
25% (1)
5
Забитых мячей
6
1.25
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2 : 2
20.04.2025
Венеция
Италия. Серия А, 19 тур
Венеция
1 : 1
04.01.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 22 тур
Венеция
1 : 1
16.01.2022
Эмполи
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
1 : 2
11.09.2021
Венеция

Прогноз на матч «Эмполи» – «Венеция»

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и сталкиваются с серьeзными проблемами. «Эмполи» демонстрирует очень слабую форму, не выиграв ни одного из последних 17 матчей, и их шансы на успех в предстоящем матче кажутся слабыми. В свою очередь, «Венеция» также испытывает проблемы, особенно в атаке, но она хотя бы не проигрывает в последних выездных матчах. Учитывая текущую форму команд и их мотивацию бороться за выживание, можно ожидать, что игра будет напряжeнной, но победа «Венеции» выглядит более вероятной, особенно учитывая проблемы в атаке «Эмполи».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Венеция» – коэффициент 3.6
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Венеции» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

3.6
Победа «Венеция» – коэффициент 3.6
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Венеция Эмполи
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