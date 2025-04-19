20 апреля 2025 года на стадионе Карло Кастеллани в Эмполи состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Венеция». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за выживание в чемпионате. Этот матч имеет особое значение для обеих сторон, поскольку победа может значительно улучшить их шансы на сохранение места в лиге.

«Эмполи»

«Эмполи» в настоящее время занимает 19-е место с 24 очками, что ставит команду в тяжeлое положение. В последних 5 играх «Эмполи» забил лишь 1 гол, но при этом пропустил 8. Статистика выглядит крайне неутешительно, и команда не может выиграть в 17 последних матчах. Лучший бомбардир команды – Себастьяно Эспозито, который забил 10 голов в 32 матчах, однако его усилий недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию в атаке. Оборона «Эмполи» также вызывает опасения, так как команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних матчах.

«Венеция»

«Венеция» на данный момент занимает 18-е место с 24 очками, что даeт команде шанс на спасение, однако она не выигрывает в последних 15 выездных матчах. В последних 5 играх команда забила 4 гола, а пропустила 6. Несмотря на то что «Венеция» в целом играет более организованно, еe нападение остаeтся слабым. Лучший бомбардир «Венеции», Ханс Николусси-Кавилья, забил лишь 4 гола в 29 матчах, что также не позволяет команде претендовать на более высокие позиции.

Факты о командах

«Эмполи»:

Находится на 19-м месте с 24 очками.

Забивает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.

Не побеждает в 17 последних матчах.

Лучший бомбардир: Себастьяно Эспозито (10 голов в 32 матчах).

«Венеция»:

Находится на 18-м месте с 24 очками.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не выигрывает в 15 выездных матчах подряд.

Лучший бомбардир: Ханс Николусси-Кавилья (4 гола в 29 матчах).

Личные встречи 0% (0) 75% (3) 25% (1) 5 Забитых мячей 6 1.25 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 33 тур Эмполи 2 : 2 Венеция Италия. Серия А, 19 тур Венеция 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 22 тур Венеция 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 3 тур Эмполи 1 : 2 Венеция

Прогноз на матч «Эмполи» – «Венеция»

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и сталкиваются с серьeзными проблемами. «Эмполи» демонстрирует очень слабую форму, не выиграв ни одного из последних 17 матчей, и их шансы на успех в предстоящем матче кажутся слабыми. В свою очередь, «Венеция» также испытывает проблемы, особенно в атаке, но она хотя бы не проигрывает в последних выездных матчах. Учитывая текущую форму команд и их мотивацию бороться за выживание, можно ожидать, что игра будет напряжeнной, но победа «Венеции» выглядит более вероятной, особенно учитывая проблемы в атаке «Эмполи».

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