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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Эмполи
Венеция - Эмполи: обзор матча 16 января 2022
Венеция
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
73'
Д. Окереке
26'
Ш. Журковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Эмполи
84'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Н. Байрами
84'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
Д. Бусио
️️️️
М. Араму
80'
79'
Замена
К. Асллани
️️️️
Ш. Журковски
76'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
ГОЛ! 1:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Нани
73'
Замена
Нани
️️️️
К. Молинаро
72'
63'
Желтая карточка
Р. Фьямоцци
59'
Желтая карточка
А. Исмайли
Желтая карточка
Д. Чрнигой
58'
Желтая карточка
Д. Окереке
45'
+2
45'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
Замена
Д. Окереке
️️️️
С. Кийин
34'
Замена
А. Вакка
️️️️
Т. Тессманн
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Журковски
Пас отдал
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
М. Кюизанс
10'
9'
Желтая карточка
Н. Байрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ПЗ
70
Маттиа Араму
ЛП
6
Таннер Тессманн
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Нани
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Самуэле Дамиани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
4-5-1
19
Леццерини
3
Молинаро
32
Чеккарони
23
Кальдара
4
Ампаду
70
Араму
6
Тессманн
27
Кюизанс
13
Кийин
89
Чрнигой
9
Анри
4-4-1-1
25
Викарио
15
Фьямоцци
26
Тонелли
44
Исмайли
30
Стоянович
6
Хендерсон
14
Журковски
23
Бандинелли
21
Риччи
10
Байрами
9
Пинамонти
6
Тессманн
5
Вакка
5
Вакка
6
Тессманн
70
Араму
6
Бусио
6
Бусио
70
Араму
13
Кийин
29
Окереке
29
Окереке
13
Кийин
3
Молинаро
17
Нани
17
Нани
3
Молинаро
14
Журковски
8
Асллани
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
4
Штулац
4
Штулац
23
Бандинелли
10
Байрами
10
Кутроне
10
Кутроне
10
Байрами
Остались в запасе
Венеция
Эмполи
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Филиппо Нери
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Венеция - Эмполи
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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