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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Венеция
Эмполи - Венеция: обзор матча 11 сентября 2021
Эмполи
11.09.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Венеция
89'
Н. Байрами (П)
13'
Т. Анри
68'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Венеция
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Байрами
89'
88'
Желтая карточка
Н. Мяенпяя
86'
Желтая карточка
Д. Хейманс
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
П. Стоянович
83'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Окереке
Пас отдал
Т. Анри
67'
Замена
Д. Окереке
️️️️
А. Вакка
Замена
Л. Штулац
️️️️
С. Риччи
62'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Манкузо
62'
54'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Л. Фьордилино
Замена
Л. Тонелли
️️️️
А. Исмайли
46'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ф. Бандинелли
46'
46'
Замена
Н. Мяенпяя
️️️️
Л. Леццерини
46'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Д. Шнегг
45'
+2
Желтая карточка
Д. Йонсен
Желтая карточка
Н. Хаас
44'
35'
Желтая карточка
Л. Леццерини
33'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
М. Араму
15'
Желтая карточка
М. Араму
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Анри
Пас отдал
М. Араму
Желтая карточка
А. Исмайли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
5
Антонио Вакка
ЦФ
70
Маттиа Араму
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
13
Марко Модоло
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
5
Маркицца
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
21
Риччи
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Байрами
11
Манкузо
10
Кутроне
3-1-1-4
19
Леццерини
23
Кальдара
32
Чеккарони
23
Шнегг
16
Фьордилино
17
Йонсен
9
Анри
70
Араму
5
Вакка
6
Бусио
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
23
Бандинелли
44
Исмайли
26
Тонелли
26
Тонелли
44
Исмайли
21
Риччи
4
Штулац
4
Штулац
21
Риччи
30
Стоянович
6
Хендерсон
6
Хендерсон
30
Стоянович
11
Манкузо
9
Пинамонти
9
Пинамонти
11
Манкузо
19
Леццерини
85
Мяенпяя
85
Мяенпяя
19
Леццерини
23
Шнегг
3
Молинаро
3
Молинаро
23
Шнегг
70
Араму
38
Хейманс
38
Хейманс
70
Араму
16
Фьордилино
89
Чрнигой
89
Чрнигой
16
Фьордилино
5
Вакка
29
Окереке
29
Окереке
5
Вакка
Остались в запасе
Эмполи
Венеция
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Марко Модоло
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Марко Модоло
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Эмполи - Венеция
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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