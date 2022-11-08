- 26 февраля
- 01:33 Осимхен забил в восьми матчах Серии А подряд
- 25 февраля
- 21:57 Серия А. «Наполи» в меньшинстве победил «Эмполи» (2:0) и лидирует с 18-очковым отрывом 1
- 4 февраля
- 22:07 Серия А. Голы на 2-й и 6-й минутах принесли «Роме» победу над «Эмполи» (2:0)
- 28 января
- 18:52 Серия А. Ассист Миранчука помог «Торино» уйти от поражения от «Эмполи» (2:2) 2
- 24 января
- 00:39 Серия А. «Интер» проиграл «Эмполи» (0:1), проведя больше тайма вдесятером 1
- 8 января
- 20:37 Серия А. «Лацио» Сарри сыграл вничью с «Эмполи» (2:2), ведя в 2 мяча к 83-й минуте
- 8 ноября 2022
- 22:22 Серия А. «Наполи» без Хвичи обыграл «Эмполи». Это десятая победа в чемпионате подряд 1
- 21 октября 2022
- 23:38 Серия А. Дубль Рабьо и ассисты Куадрадо помогли «Ювентусу» разгромить «Эмполи» (4:0) и подняться на 7-е место 1
- 9 октября 2022
- 15:34 Серия А. «Торино» ушел от поражения от «Эмполи», гол Миранчука не засчитали
- 1 октября 2022
- 23:45 Серия А. «Милан» вырвал победу над «Эмполи», дважды забив на 90+ минутах
- 29 сентября 2022
- 14:29 «Лацио», «Удинезе» и еще четыре клуба Серии А интересуются Мостовым из «Зенита» 2
- 12 сентября 2022
- 23:40 Серия А. «Рома» обыграла «Эмполи», у Дибалы гол и ассист 1
- 5 сентября 2022
- 21:23 Серия А. «Аталанта» победила «Монцу» и вернула себе лидерство
- 2 сентября 2022
- 03:53 Фото «Ювентус» в шестой раз отдал Пьяцу в аренду
- 21 августа 2022
- 11:40 Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи» 2
- 8 августа 2022
- 12:18 «Аталанта» отдала в аренду нападающего Ламмерса
- 30 июня 2022
- 19:55 Фото «Интер» арендовал албанского опорника Асллани с обязательством выкупа
- 07:51 «Интер» договорился о трансфере албанского опорника Асллани
- 22 мая 2022
- 00:13 Серия А. «Фиорентина» обыграла «Ювентус», Кокорин был в запасе; «Аталанта» уступила «Эмполи», Миранчук был на скамейке