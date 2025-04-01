Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»