01.04.2025, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4-2-3-1
12
Сегетти
13
Кэкачей
35
Мариануччи
29
Тосто
22
Де Шильо
10
Фаццини
21
11
Гьяси
21
Коваленко
9
Сольбаккен
29
Коломбо
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
19
Фройлер
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
29
Тосто
3
Пеццелла
3
Пеццелла
29
Тосто
35
Мариануччи
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
21
10
Самбья
10
Самбья
21
10
Фаццини
33
Грасси
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Сольбаккен
2
Калабрия
3
Хольм
3
Хольм
2
Калабрия
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
14
Ндой
20
Эбишер
20
Эбишер
14
Ндой
19
Фройлер
25
Домингес
25
Домингес
19
Фройлер
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Эмполи - Болонья
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
18
13
Офсайды
5
0
Количество передач
310
624
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»