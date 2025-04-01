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  • «Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 20:50
Эмполи
01.04.2025, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Болонья
23' Р. Орсолини 29' Т. Даллинга 51' Т. Даллинга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
(К) ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4-2-3-1
12
Сегетти
13
Кэкачей
35
Мариануччи
29
Тосто
22
Де Шильо
10
Фаццини
21
11
Гьяси
21
Коваленко
9
Сольбаккен
29
Коломбо
4-2-1-3
1
Скорупски
2
Калабрия
17
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
19
Фройлер
14
Ндой
27
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
29
Тосто
3
Пеццелла
3
Пеццелла
29
Тосто
35
Мариануччи
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
21
10
Самбья
10
Самбья
21
10
Фаццини
33
Грасси
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Сольбаккен
2
Калабрия
3
Хольм
3
Хольм
2
Калабрия
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
14
Ндой
20
Эбишер
20
Эбишер
14
Ндой
19
Фройлер
25
Домингес
25
Домингес
19
Фройлер
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Эстанис Педрола
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Эмполи - Болонья
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
3
Нарушения
18
13
Офсайды
5
0
Количество передач
310
624
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 1/2 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»

«Эмполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Болонья Эмполи
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