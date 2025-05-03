4 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 35-го тура Серии А, в котором «Эмполи» примет «Лацио». Для хозяев эта встреча – очередная возможность попытаться прервать длинную серию без побед и зацепиться за шансы сохранить прописку в элите. Гости же продолжают бороться за еврокубковую зону и приедут за обязательными тремя очками.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 19-е место в таблице с 25 очками. Команда отчаянно сражается за выживание, но не выигрывает уже 19 матчей подряд в Серии А. За последние 5 туров клуб набрал лишь одно очко, забив 4 гола и пропустив 9 (в среднем 0.80 гола за матч в атаке и 1.80 – в защите). Лидер нападения – Себастьяно Эспозито, забивший 10 мячей в 34 матчах. Несмотря на слабую реализацию, «Эмполи» сумел отличиться в 3 последних матчах подряд, что вселяет небольшую надежду на позитивный результат.

«Лацио»

«Лацио» идет на 7-м месте с 60 очками и борется за попадание в еврокубки. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Серии А, забивая в каждом из них (суммарно 8 голов, средняя результативность – 1.60 за игру). При этом «Лацио» остается уязвимым в обороне – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей (по 1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос с 14 голами в 36 встречах. На выезде «Лацио» показывает стабильную игру, что делает их фаворитами против одной из худших команд чемпионата.

Факты о командах

«Эмполи»

Не выигрывает 19 матчей подряд

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола

«Лацио»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 12 последних матчах против «Эмполи»

Забивает в 4 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола

Личные встречи 17% (3) 17% (3) 67% (12) 12 Забитых мячей 30 0.67 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 35 тур Эмполи 0 : 1 Лацио Италия. Серия А, 7 тур Лацио 2 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 36 тур Лацио 2 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 17 тур Эмполи 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 38 тур Эмполи 0 : 2 Лацио Италия. Серия А, 17 тур Лацио 2 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 20 тур Лацио 3 : 3 Эмполи Италия. Серия А, 1 тур Эмполи 1 : 3 Лацио Италия. Серия А, 23 тур Лацио 1 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 4 тур Эмполи 0 : 1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур Эмполи 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 6 тур Лацио 2 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 33 тур Лацио 2 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 14 тур Эмполи 1 : 0 Лацио Италия. Серия А, 30 тур Лацио 4 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 11 тур Эмполи 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 22 тур Эмполи 1 : 0 Лацио Италия. Серия А, 3 тур Лацио 0 : 0 Эмполи

Прогноз на матч «Эмполи» – «Лацио»

«Лацио» подходит к матчу в роли явного фаворита, учитывая как форму, так и мотивацию. «Эмполи» отчаянно цепляется за шанс остаться в Серии А, но длительная серия без побед и слабая игра в обороне говорят не в пользу хозяев. Гости же регулярно забивают и даже на фоне усталости после плотного календаря способны контролировать игру.

С учетом атакующего потенциала «Лацио» и слабой обороны «Эмполи» ожидается матч с голами обеих команд, но с преимуществом гостей. Хозяева, несмотря на проблемы, могут забить на эмоциях, но класс «Лацио» должен сказаться.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки: