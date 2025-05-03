Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Лацио»: Серия А, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:01
Эмполи - Лацио
04 мая 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 35 тур
Перейти в онлайн матча
6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Лацио»
Сделать ставку

4 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 35-го тура Серии А, в котором «Эмполи» примет «Лацио». Для хозяев эта встреча – очередная возможность попытаться прервать длинную серию без побед и зацепиться за шансы сохранить прописку в элите. Гости же продолжают бороться за еврокубковую зону и приедут за обязательными тремя очками.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 19-е место в таблице с 25 очками. Команда отчаянно сражается за выживание, но не выигрывает уже 19 матчей подряд в Серии А. За последние 5 туров клуб набрал лишь одно очко, забив 4 гола и пропустив 9 (в среднем 0.80 гола за матч в атаке и 1.80 – в защите). Лидер нападения – Себастьяно Эспозито, забивший 10 мячей в 34 матчах. Несмотря на слабую реализацию, «Эмполи» сумел отличиться в 3 последних матчах подряд, что вселяет небольшую надежду на позитивный результат.

«Лацио»

«Лацио» идет на 7-м месте с 60 очками и борется за попадание в еврокубки. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Серии А, забивая в каждом из них (суммарно 8 голов, средняя результативность – 1.60 за игру). При этом «Лацио» остается уязвимым в обороне – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей (по 1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос с 14 голами в 36 встречах. На выезде «Лацио» показывает стабильную игру, что делает их фаворитами против одной из худших команд чемпионата.

Факты о командах

«Эмполи»

  • Не выигрывает 19 матчей подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола

«Лацио»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах против «Эмполи»
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола

Личные встречи
17% (3)
17% (3)
67% (12)
12
Забитых мячей
30
0.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
0 : 1
04.05.2025
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 1
06.10.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
12.05.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 2
22.12.2023
Лацио
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
0 : 2
03.06.2023
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
2 : 2
08.01.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 3
06.01.2022
Эмполи
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1 : 3
21.08.2021
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0 : 1
16.09.2018
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 2
18.02.2017
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
25.09.2016
Эмполи
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
17.04.2016
Эмполи
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 0
29.11.2015
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2 : 1
09.11.2014
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
1 : 0
10.02.2008
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0 : 0
15.09.2007
Эмполи
Показать все

Прогноз на матч «Эмполи» – «Лацио»

«Лацио» подходит к матчу в роли явного фаворита, учитывая как форму, так и мотивацию. «Эмполи» отчаянно цепляется за шанс остаться в Серии А, но длительная серия без побед и слабая игра в обороне говорят не в пользу хозяев. Гости же регулярно забивают и даже на фоне усталости после плотного календаря способны контролировать игру.

С учетом атакующего потенциала «Лацио» и слабой обороны «Эмполи» ожидается матч с голами обеих команд, но с преимуществом гостей. Хозяева, несмотря на проблемы, могут забить на эмоциях, но класс «Лацио» должен сказаться.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Лацио» – коэффициент 6.50
  • Победа «Лацио» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.5
Точный счет 1:2 в пользу «Лацио»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Лацио Эмполи
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 