4 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 35-го тура Серии А, в котором «Эмполи» примет «Лацио». Для хозяев эта встреча – очередная возможность попытаться прервать длинную серию без побед и зацепиться за шансы сохранить прописку в элите. Гости же продолжают бороться за еврокубковую зону и приедут за обязательными тремя очками.
«Эмполи»
«Эмполи» занимает 19-е место в таблице с 25 очками. Команда отчаянно сражается за выживание, но не выигрывает уже 19 матчей подряд в Серии А. За последние 5 туров клуб набрал лишь одно очко, забив 4 гола и пропустив 9 (в среднем 0.80 гола за матч в атаке и 1.80 – в защите). Лидер нападения – Себастьяно Эспозито, забивший 10 мячей в 34 матчах. Несмотря на слабую реализацию, «Эмполи» сумел отличиться в 3 последних матчах подряд, что вселяет небольшую надежду на позитивный результат.
«Лацио»
«Лацио» идет на 7-м месте с 60 очками и борется за попадание в еврокубки. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Серии А, забивая в каждом из них (суммарно 8 голов, средняя результативность – 1.60 за игру). При этом «Лацио» остается уязвимым в обороне – 6 пропущенных голов за последние 5 матчей (по 1.20 в среднем). Лучший бомбардир – Валентин Кастельянос с 14 голами в 36 встречах. На выезде «Лацио» показывает стабильную игру, что делает их фаворитами против одной из худших команд чемпионата.
Факты о командах
«Эмполи»
- Не выигрывает 19 матчей подряд
- Пропускает в 4 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола
«Лацио»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 12 последних матчах против «Эмполи»
- Забивает в 4 последних матчах
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола
Прогноз на матч «Эмполи» – «Лацио»
«Лацио» подходит к матчу в роли явного фаворита, учитывая как форму, так и мотивацию. «Эмполи» отчаянно цепляется за шанс остаться в Серии А, но длительная серия без побед и слабая игра в обороне говорят не в пользу хозяев. Гости же регулярно забивают и даже на фоне усталости после плотного календаря способны контролировать игру.
С учетом атакующего потенциала «Лацио» и слабой обороны «Эмполи» ожидается матч с голами обеих команд, но с преимуществом гостей. Хозяева, несмотря на проблемы, могут забить на эмоциях, но класс «Лацио» должен сказаться.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Лацио».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Лацио» – коэффициент 6.50
- Победа «Лацио» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90