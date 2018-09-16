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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лацио
Эмполи - Лацио: обзор матча 16 сентября 2018
Эмполи
16.09.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
47'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Лацио
87'
Желтая карточка
А. Марушич
80'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
42'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
И. Беннасер
34'
Желтая карточка
М. Сильвестре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-5-1
1
Террачиано
14
Расмуссен
26
Сильвестре
34
Везели
22
Ди Лоренцо
18
Аква
8
Зайц
33
Крунич
10
Беннасер
82
Капецци
9
Капуто
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
13
Уоллес
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Эмполи
Лацио
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Эмполи - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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