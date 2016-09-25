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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Эмполи
Лацио - Эмполи: обзор матча 25 сентября 2016
Лацио
25.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
29'
Б. Кейта
90'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Эмполи
ГОЛ! 2:0!
С. Лулич
90'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ф. Андерсон
84'
77'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Д. Катальди
73'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Б. Кейта
66'
59'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
А. Тельо
58'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
Ф. Андерсон
35'
33'
Замена
У. Чосич
️️️️
Ф. Барба
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
29'
11'
Желтая карточка
М. Дзамбелли
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-3-2-2
1
Стракоша
13
Уоллес
26
Раду
6
де Врей
19
Лулич
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
6
Билья
17
Кейта
9
Иммобиле
4-2-1-2
11
Кроче
13
Дзамбелли
93
Барба
55
Беллуски
21
Паскуаль
4
Маури
70
Тельо
17
Сапонара
20
Пуччарелли
19
Джилардино
17
Кейта
94
Лукаку
94
Лукаку
17
Кейта
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
7
Андерсон
25
Ломбарди
25
Ломбарди
7
Андерсон
93
Барба
15
Чосич
15
Чосич
93
Барба
19
Джилардино
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
19
Джилардино
70
Тельо
19
Марилунго
19
Марилунго
70
Тельо
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
71
Фране Прце
ЦЗ
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Лацио - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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